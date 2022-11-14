Литва передала Украине новую партию бронетранспортеров М113 с минометами

"Дополнительная военная поддержка от Литвы достигла места назначения в Украине. 12 единиц М113 (10 единиц со 120-мм самоходными минометами и 2 единицы с радиолокатором управления огнем) и боеприпасы", - написал он.

Анушаускас отметил, что всего Литва отправила в Украину уже 62 М113 разного назначения.

Напомним, ранее в Украину из Литвы прибыли 13 генераторов.

Кроме того, народ Литвы собрал 250 000 долларов на покупку морского дрона для Украины.

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