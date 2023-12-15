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Литва передала Украине новый пакет военной помощи

Пятница 15 декабря 2023 19:57
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Литва передала Украине новый пакет военной помощи Фото: министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Министерство обороны и Вооруженные силы Литвы продолжают оказывать Украине постоянную военную поддержку. Вильнюс передал Киеву новую партию помощи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Литвы.

Вооруженные силы Литвы передали Украине несколько миллионов патронов и несколько тысяч боеприпасов к переносным противотанковым гранатометам малой дальности. В комплект также вошли около тысячи складных раскладушек.

"Мы слышим настоятельные просьбы Украины и продолжаем оказывать поддержку в соответствии с заявленными потребностями. Мы активно призываем наших союзников делать то же самое", - заявил министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас.

Литва уже разработала долгосрочный план поддержки. На 2024-2026 годы предусмотрен новый пакет военной помощи Украине в размере 200 миллионов евро.

Помощь Украине от Литвы

Литва является одним из союзников Украины, который помогает Киеву не только оружием и военной техникой, но и обучает украинских военных.

10 ноября Литва предоставила Украине две пусковые установки для зенитного ракетного комплекса NASAMS, необходимое оборудование, а также внедорожники для экипажа.

17 ноября Литва передала Украине пакет военной помощи. В него вошла партия генераторов, полевых кроватей и сухих паек.

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