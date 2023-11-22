RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Литва передала Украине новый пакет военной помощи: что получат ВСУ

Архивное фото: Литва передала Украине новый пакет военной помощи (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Литва сегодня, 22 ноября, доставила в Украину очередной пакет военной помощи для Вооруженных сил.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство национальной обороны Литвы.

Отмечается, что Литовскими вооруженными силами было доставлено в Украину 3 млн единиц боеприпасов калибра 7,62х51 мм.

Также украинская армия получила системы дистанционного подрыва и зимнее снаряжение.

Фото: Помощь от Литвы (twitter.com/Lithuanian_MoD)

"Наша приверженность оказанию помощи Украине остается непоколебимой", - добавили в Минобороны Литвы.

Помощь Украине от Литвы

Литва является одним из союзников Украины, который помогает Киеву не только оружием и военной техникой, но и учит украинских военных.

10 ноября Литва заявила о том, что предоставила Украине две пусковые установки для зенитного ракетного комплекса NASAMS, необходимое оборудование, а также внедорожники для экипажа.

Уже 17 ноября Литва передала Украине новый пакет военной помощи. В него вошла партия генераторов, полевых кроватей и сухих паек.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вооруженные силы УкраиныЛитваВойна в Украине