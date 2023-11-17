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Литва передала Украине новый пакет военной помощи

Фото: министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Литва продолжает бесперебойные поставки военной помощи Украине. Так, сегодня Вильнюс передал новую партию генераторов, полевых кроватей и сухих пайков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Литвы.

Стационарные дизель-генераторы мощностью 160 кВт предназначены для выработки электроэнергии и обеспечения ею объектов в местах, где отсутствуют или прерваны линии электропередачи. Генераторы оснащены оборудованием, которое автоматически включает двигатель генератора в случае прекращения подачи электроэнергии от стационарной электросети и выключает его при восстановлении подачи.

При полной нагрузке генератор может непрерывно работать не менее 8 часов. Генераторы защищены от воздействия окружающей среды и могут эксплуатироваться при температуре окружающей среды -30 градусов или +40.

Пожертвование было доставлено на Украину литовскими Вооруженными силами.

Помощь Украине от Литвы

Литва является одним из союзников Украины, который помогает Киеву не только оружием и военной техникой, но также и обучает украинских военных. 

10 ноября Литва заявила о том, что предоставила Украине две пусковые установки для зенитного ракетного комплекса NASAMS, необходимое оборудование, а также внедорожники для экипажа.

Помимо этого Вильнюс объявил о передаче Украине нового пакета военной помощи, в который, в частности, вошли средства борьбы с дронами и генераторы.

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