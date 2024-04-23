Литва передала Украине бронетранспортеры M577

Литва передала Украине бронетранспортеры М577. Они уже прибыли на территорию нашей страны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Литвы.
Ведомство сообщает, что в ответ на запросы Украины в этом году Литва уже поставила 155-мм боеприпасы, бронетранспортеры М577, системы защиты от дронов, зимнее снаряжение и теплую одежду, боеприпасы для противотанкового гранатомета Carl Gustaf, системы дистанционного подрыва RISE-1, генераторы, частично разобранный легкий штурмовик L-39ZA Albatros и другую поддержку.
При этом отмечается, что Литва оказывает Украине долгосрочную поддержку, которая уже составляет один миллиард евро.
Литва предоставила Украине военную помощь на сумму около 610 млн евро. В этом году уже было предоставлено около 84 млн евро, и цель состоит в том, чтобы сохранить эту динамику.
С первых дней безжалостного вторжения России в Украину Литва твердо и недвусмысленно выступила на стороне украинского народа, оказывая ему всестороннюю поддержку.
Помощь Литвы многогранна: от прямой военной помощи до активной политической поддержки евроинтеграционных и натовецких устремлений Украины.
В январе 2024 года, во время своего визита в Киев, президент Литвы Гитанас Науседа объявил о выделении Украине щедрого пакета помощи в размере 200 миллионов евро. Эти средства предназначены для обеспечения долгосрочной устойчивости Украины, фокусируясь на поддержке ее экономики и обороноспособности.
Недавно Литва сделала еще один важный шаг, заявив о намерении закупить для украинской армии почти 3000 FPV-дронов. Выделение 2 миллионов евро из литовского бюджета на эти дроны существенно усилит возможности украинских военных в противостоянии российскому агрессору.
Таким образом, Литва продемонстрировала свою приверженность делу мирного урегулирования в Украине и готовность нести значительные издержки для достижения этой цели.
По состоянию на 20 апреля 2024 года, Литва уже передала Украине легкий штурмовик L-39ZA, а также системы борьбы с беспилотниками. В целом военная помощь Литвы Украине достигает более 610 миллионов евро.
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