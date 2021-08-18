Литва передала Білорусі ноту через прикордонників, які порушили кордон

У середу, 18 серпня, Міністерство закордонних справ Литви направило в Білорусь ноту протесту. Білоруські прикордонники напередодні незаконно перетнули кордон Литви.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МЗС Литви .

Зокрема, МЗС зажадало від влади Білорусі якомога швидше вжити всіх необхідних заходів для того, щоб подібні інциденти не повторювалися в майбутньому.

Як повідомили в МЗС, вчора 12 білоруських офіцерів в екіпіровці ОМОНу спробували силою заштовхати на метр на територію Литви групу з 35 мігрантів біля прикордонного бар'єра Вареносского прикордонного округу Державної прикордонної служби, в районі прикордонного бар'єра Гінтарас Жагуніо, в Шальчінінкайском районі.

"Такі дії є нахабною провокацією і грубим порушенням положень Литовсько-білоруської Угоди про правовий режим литовсько-Білоруського державного кордону", - йдеться в повідомленні.