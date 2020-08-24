Литва у відповідь звинуватила Білорусь у порушенні повітряного простору

Влада Литви заявляє, що білоруський вертоліт Мі-24 порушив литовський кордон і вдерся в повітряний простір країни. Це сталося 23 серпня.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства закордонних справ Литви.

У зв'язку з цим посол Білорусі у Вільнюсі Валерій Барановський був викликаний в МЗС Литви, де йому вручили ноту протесту проти порушення державного кордону.

Глава литовського зовнішньополітичного Лінас Лінкявічюс заявив, що порушив кордон вертоліт бачили учасники акції солідарності з протестувальниками в Білорусі.

За даними МЗС Литви, кордон країни білоруський Мі-24 порушив біля населеного пункту Мядининкай.

Нагадаємо, раніше Міністерство оборони Білорусії повідомило про "спробу порушення повітряного простору" нібито з боку Литви; у відомстві заявляють, був запущений зонд з восьми повітряних куль з антидержавною символікою.

Також РБК-Україна писало, що раніше у НАТО відповіли на звинувачення президента Білорусі Олександра Лукашенка в нарощуванні військової потужності.