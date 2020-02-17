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Литва остаточно програла "Газпрому" спір на 1,4 млрд євро

Новини » Економіка     17.02.2020 - 16:26
Литва остаточно програла "Газпрому" спір на 1,4 млрд євро
Фото: Газпром (www.gazprom.ru)

Спір про вартість російського газу тривав вісім років

Литва остаточно програла суперечку з російським державним монополістом "Газпромом" про компенсацію 1,4 млрд євро за надто дорогі поставки газу у 2004-2012 роках. Про це повідомляє DELFI з посиланням на Міністерство енергетики Литви.

За даними міністерства, Верховний суд Швеції в грудні 2019 року відхилив прохання Литви переглянути несприятливе для неї рішення Апеляційного суду Швеції - останній не змінив прийняте у 2016 році рішення Стокгольмського арбітражу.

Процес у Стокгольмському арбітражі проходив у 2012-2016 роках. У червні 2016 року арбітраж оголосив, що не вбачає вини російської компанії, проте визнав, що, поставляючи газ Литві і здійснюючи управління акціями компанії Lietuvos dujos, "Газпром" спровокував конфлікт інтересів. Таким чином, Литві не вдалося повернути собі переплату за газ у розмірі приблизно 1,4 млрд євро, яка утворилася за газ, поставлений Литві "Газпромом" в період 2004-2012 років. Литва оскаржила рішення арбітражу в Апеляційному суду Швеції. Після відмови останнього в липні минулого року змінити його Литва подала скаргу у Верховний суд Швеції.

У відповідності з умовами проведеної в 2004 році приватизації литовської газотранспортної компанії Lietuvos Dujos, "Газпром" зобов'язався постачати газ до Литви "за справедливими цінами", який розраховується згідно з формулою, зазначеною в угоді, укладеній між Lietuvos Dujos і "Газпромом". Однак з 2004 року ціни на поставлений в Литву газ помітно зросли.

Нагадаємо, "Газпром" наприкінці грудня 2019 року виплатив "Нафтогазу" 2,9 млрд доларів за рішенням Стокгольмського арбітражу. У той же час "Нафтогаз" відмовився від позову до "Газпрому".

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