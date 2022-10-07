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Литва назвала лишенным смысла НАТО без Украины

Фото: Габриелюс Ландсбергис, министр иностранных дел Литвы (flickr.com)
Автор: Сергей Пышкин

НАТО должно принять Украину после победы над Россией. Иначе, как считает министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис, Альянс будет лишен смысла.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Delfi.

"Надеюсь, что их (вопросы, - ред.) никогда не придется поднимать, и мы сможем поздравить Украину со вступлением в оборонный клуб", - заявил Ландсбергис комментируя решение президента Украины Владимира Зеленского подать официальную заявку на членство Украины в НАТО в ускоренном порядке.

По словам министра, Литва поддерживает желание Украины стать членом НАТО. Ландсбергис отметил, что возникнет много вопросов, если наша страна, после победы над Россией, в будущем не станет частью Альянса.

"Мой вопрос: каким был бы НАТО и смысл у НАТО, если бы в нем не было Украины. Если НАТО признает, что наш самый стратегический вызов в XXI веке - это агрессивная Российская Федерация и Украина является единственным государством, победившим в войне против Российской Федерации, и она остается вне НАТО. Тогда Украина становится больше, чем НАТО, она становится защитником НАТО. В каком-то смысле защитила НАТО от стратегического противника НАТО", - отметил министр.

Как объясняет Ландсбергис, Украина стала очень сильным трансатлантическим государством, которое после победы над Россией станет членом НАТО и будет иметь чрезвычайно крепкие связи с США.

"С одной стороны, это понятно и объяснимо, с другой стороны, это показывает, что ЕС и европейский континент еще не смог сам стать таким якорем, который геополитически и стратегически связывает государство на многие десятилетия. Это сейчас делает Америка", - добавил министр.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что Зеленский и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг недавно скоординировали дальнейшие шаги по вступлению Украины в Альянс.

Добавим, что 30 сентября президент объявил о подаче заявки на вступление в НАТО и отметил, Украина рассчитывает на присоединение в ускоренном порядке.

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