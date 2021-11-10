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Литва направляє додаткові війська на кордон з Білоруссю

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Вільнюс, Середа 10 листопада 2021 18:02
Литва направляє додаткові війська на кордон з Білоруссю Фото: Литва направляє додаткові війська на кордон з Білоруссю (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Литовські правоохоронці направляє додаткові сили на кордон з Білоруссю після введення надзвичайного стану. Однак точна кількість військовослужбовців не розголошується.

Про це заявив генеральний комісар поліції Литви Ренатас Пожела, повідомляє РБК-Україна з посиланням на LRT.

"Вони йдуть на допомогу прикордонникам, які охороняють кордон, і ще - у зв'язку з реалізацією заходів щодо застосування закону Про надзвичайний стан", - повідомив він.

За словами начальника поліції, додаткові сили були мобілізовані на прохання прикордонників.

"Нехай це буде секретом служби, але це засноване на конкретному запиті прикордонників даного регіону, тому що саме таку кількість офіцерів і саме таку кількість екіпажів ми сформували і вже відправили", - додав Пожела.

За словами генерального комісара, важко сказати, як довго додаткові сили допомагатимуть прикордонникам.

"Це додаткові сили, тому що частина поліцейських знаходиться там на постійній основі для надання допомоги прикордонникам, і зараз ми направляємо, залежно від ситуації, від загроз, додаткові сили до тих, хто вже працює з прикордонниками на постійній основі", - сказав він.

Нагадаємо, раніше литовський Сейм підтримав урядову пропозицію ввести режим надзвичайного стану на кордоні з Білоруссю. Рішення набуло чинності вже сьогодні.

Крім того, Білорусь насильно перекинула 500 мігрантів до кордону з Литвою, підганяючи їх пострілами.

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