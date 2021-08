Литва почала розслідувати незаконний перетин кордону білоруськими прикордонниками

Neeilinė situacija Lietuvos ir Baltarusijos pasienyje. Mūsų rytiniai kaimynai pirmieji paviešino, kaip migrantų grupė bando patekti į Lietuvą, tačiau, kaip visada, gudriai nutylėjo ir neparodė, kad... ... būtent Baltarusijos pareigūnai, dėvintys riaušėms malšinti skirtą ekipuotę, stumia migrantus iš Baltarusijos į Lietuvos teritoriją, o po to ir patys neteisėtai peržengia Lietuvos valstybės sieną. Po pakartotinių VSAT pareigūnų įspėjimų pažeidėjai pasitraukė į Baltarusijos pusę. An extraordinary situation has developed on the Lithuanian-Belarusian border. Our eastern neighbors were the first to announce how a group of irregular migrants was trying to enter Lithuania, but, as always, they cleverly kept quiet and did not proclaim that ... ... it is Belarusian officials wearing riot control equipment that push irregular migrants from Belarus into Lithuanian territory, and then illegally cross the Lithuanian state border themselves. After repeated warnings from State Border Guard Service officials, the violators withdrew to the side of Belarus.