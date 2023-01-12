Литва намерена передать Украине оборудование для борьбы с дронами

"Я не сомневаюсь, что в этом году мы сможем поставить ряд антидронов, которые ценят украинские войска, и которые достигают значительных результатов на поле боя", - заявил он.

Науседа добавил, что возможности Литвы по производству антидронов в настоящее время весьма ограничены и должны быть увеличены, что требует организационных решений и инвестиций. При этом он выразил надежду, что это будет сделано в этом году, так как антидроны нужны не только Украине, но и литовской армии.

"Я хотел бы отметить, что на Совете национальной обороны мы приняли решения о том, что поддержка будет оказана. Уже в этом году выделено 40 млн евро, и я не сомневаюсь, что при необходимости эта сумма будет увеличена. Эта сумма предназначена не только для восстановления мощностей местной промышленности, но и для присоединения к международным фондам и инициативам по закупке оружия для украинских войск", - подчеркнул литовский президент.

Напомним, ранее в Пентагоне озвучили особенности системы Vampire, которые получат ВСУ.

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