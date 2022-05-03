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Литва вичерпала ресурси щодо військових поставок. Почне закуповувати зброю для України

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Вільнюс, Вівторок 03 травня 2022 16:26
Литва вичерпала ресурси щодо військових поставок. Почне закуповувати зброю для України Фото: Головнокомандувач Збройних сил Литви Вальдемарас рупшас (kariuomene kam lt)
Автор: Артем Горовенко

Литва практично вичерпала свої ресурси з постачання військової допомоги Україні для відбиття російської агресії. Тепер на буде закуповувати зброю для Києва.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю командувача литовської армії Вальдемараса Рупшаса для 15min.lt.

За його словами, Литва майже вичерпала свої ресурси з військових поставок для України.

"Самі або за участю інших країн ми будемо купувати для передачі Києву техніку і озброєння з урахуванням потреб української сторони", - зазначив він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Україну вже їдуть американські гаубиці M777, а Пентагон опублікував відео завантаження артилерійських систем. Ці гаубиці натовського калібру володіють більшою далекобійністю, ніж українські знаряддя.

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