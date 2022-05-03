Литва вичерпала ресурси щодо військових поставок. Почне закуповувати зброю для України

Литва практично вичерпала свої ресурси з постачання військової допомоги Україні для відбиття російської агресії. Тепер на буде закуповувати зброю для Києва.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю командувача литовської армії Вальдемараса Рупшаса для 15min.lt.

За його словами, Литва майже вичерпала свої ресурси з військових поставок для України.

"Самі або за участю інших країн ми будемо купувати для передачі Києву техніку і озброєння з урахуванням потреб української сторони", - зазначив він.