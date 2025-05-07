Литва хочет производить морские дроны: половину отдадут Украине

Литва рассматривает возможность изготовления украинских морских дронов. Их могут производить по схеме "1+1", то есть один - Литве, один - Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра обороны Литвы Довиле Шакалиене в комментарии "Милитарному" .

Ранее Литва выделила 20 млн евро на финансирование проектов украинской оборонной промышленности. По мнению Шакалиене, сотрудничество в сфере ракетных дронов, морских беспилотников и других технологий может быть перспективным.

"То есть мы оплачиваем производство двух единиц оружия, одна из которых передается Украине, а другая остается в Литве, но мы платим за обе", - пояснила министр.

В Литве рассматривают возможность производства оружия украинской разработки по принципу "1+1". Таким образом Украина получит половину вооружения.

"Magura, как по мне, - это отличное военное изделие", - сказал Шакалиене.

Она отметила, что Минобороны Литвы заинтересовалось ударными надводными дронами, ракетными дронами и другим вооружением украинского производства.

Морские дроны Magura

Напомним, что Magura - это морские беспилотные платформы украинской разработки, применение которых началось уже во время полномасштабной войны. Их используют воины Главного управления разведки Минобороны.

Magura "охотятся" на российские корабли и другие объекты врага в Черном море.

Недавно воины ГУР впервые в истории с морских дронов уничтожили два российских самолета Су-30 в Черном море. Как рассказал руководитель ГУР Кирилл Буданов, были применены новые Magura V7 из ракеты класса "воздух-воздух" с инфракрасным наведением AIM-9 Sidewinder.

Позже в сети показали первое фото морских дронов Magura V7 с системой AIM-9 Sidewinders.

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