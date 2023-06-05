Литва готовит новый пакет военной помощи для Украины
Литва готовит новый пакет военной помощи для Украины, в который войдут миллионы боеприпасов и антидроны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter министра обороны Литвы Арвидаса Анушаускаса.
"Литва готовит новую партию поддержки для Украины. Миллионы единиц боеприпасов, антидроны... Через две недели, после встречи в формате "Рамштайн", мы объявим больше информации о поддержке боевых действий", - написал министр.
Помощь Украине от Литвы
Напомним, недавно правительство Литвы анонсировало новый пакет военной помощи для Вооруженных сил Украины. Среди прочего ожидаются поставки беспилотников и боеприпасов.
Кроме того, в Литве призвали страны ЕС отказаться от табу в поставке оружия Украине.
Также правительство Литвы призвало страны Евросоюза заложить дополнительную финансовую помощь Украине при пересмотре многолетнего бюджета объединения.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.