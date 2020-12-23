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Литва може додатково посилити карантин для протидії коронавірусу

Середа 23 грудня 2020 13:42
Литва може додатково посилити карантин для протидії коронавірусу
Фото: люди в масках (РБК-Україна)
Автор: Андрій Козловський

Уряд Литви готується запровадити додаткові обмеження для протидії поширенню коронавірусу. Відповідний проєкт литовського Міністерства охорони здоров'я мають розглянути протягом дня.

Про це повідомляє LRT.

Як повідомляється, зокрема, у відомстві пропонують заборонити пересуватися навіть у приватних авто у кількості більше двох осіб, у тому числі, якщо йдеться про членів однієї родини. Також не можна буде ходити по вулиці групами більше 2 людей.

Дозволену кількість присутніх на похоронах, за винятком найближчих родичів померлого та персоналу компаній ритуальних послуг, знизили до 10. Крім того, можуть повністю перевести на дистанційне навчання курси для дорослих (зараз деякі практичні заняття дозволені) - крім льотчиків та моряків.

Зазначимо, за минулу добу в Литві підтвердили зараження у 3737 осіб, що є найвищим показником з початку епідемії. Крім того, за останні 24 години в країні зафіксували 50 летальних випадків.

Нагадаємо, у Литві до 31 січня 2021 року ввели практично повний локдаун.

Крім того, раніше міністр внутрішніх справ Литви Агне Білотайте заявила, що в країні з початком локдауну встановили 250 контрольних пунктів між містами.

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