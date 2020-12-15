Литва встановить 250 блокпостів між містами, до контролю залучать армію

Фото: вокзал (lrt.lt)

Міністр внутрішніх справ Литви Агне Білотайте заявила, що в країні з початком локдауну планують встановить 250 контрольних пунктів між містами. До контролю за дотриманням обмежень на пересування, запроваджених для боротьби з епідемією коронавірусу, залучать військових.

Про це повідомляє LRT.

На контрольних пунктах також будуть встановлені відеокамери. Крім співробітників поліції, до контролю будуть залучені також співробітники Союзу стрільців, Державної прикордонної служби, військової поліції та Служби громадської безпеки.

"На в’їздах до міст будуть розташовані контрольні пункти, де здійснюватиметься перевірка громадян, що в’їздять до міст", - зазначила Білотайте.

Ці обмеження діятимуть у вихідні та святкові дні: з 1 години дня п’ятниці 18 грудня до 9 ранку неділі 20 грудня, далі з 1 години дня 23 грудня до 9 ранку 27 грудня, та на Новий рік - з 1 години дня 31 грудня 9 ранку до 3 січня.

Нагадаємо, цього тижня вводиться практично повний локдаун в Литві через ситуацію з COVID-19. Обмеження будуть посилені з 16 грудня і триватимуть до 31 січня 2021 року.