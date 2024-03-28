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Лицензии на экспорт четырех агрокультур будут выдаваться по согласованию с Польшей, - Шмыгаль

Фото: премьер-министр Украины Денис Шмыгаль (kmu gov ua)
Автор: Наталия Гурковская

Украинское правительство ввело процедуру верификации четырех агрокультур. Теперь лицензии на их экспорт будут выдаваться по согласованию с польской стороной.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, пишет РБК-Украина со ссылкой на совместную пресс-конференцию с премьером Польши Дональдом Туском.

"Сегодня украинское зерно не попадает на польский рынок. Наше правительство ввело процедуру верификации четырех агрокультур - кукурузы, рапса, подсолнечника и пшеницы. Без лицензии экспорт этих категорий не происходит. Мы сейчас такие документы, такие разрешения не выдаем. Будем выдавать их только по общему согласованию с польским правительством", - сказал он.

И, соответственно, по словам главы украинского правительства, это первый элемент из пяти пунктов сотрудничества с польской стороной.

"Это первый шаг с нашей стороны", - констатировал Шмыгаль.

Встреча Шмыгаля и Туска

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и глава правительства Польши Дональд Туск сегодня, 28 марта, проводят встречу в Варшаве. Подробнее об итогах переговоров - в материале РБК-Украина.

Напомним, что польские фермеры продолжают блокировать КПП на границе с Украиной, в частности не пропуская фуры с украинской агропродукцией. По данным на 27 марта, польские фермеры продолжают блокировать три направления. Речь идет о пунктах пропуска "Ягодин", "Рава-Русская" и "Угринов". До этого были заблокированы 6 из 9 КПП на границе с Украиной.

Отметим, о том, что делегации Украины и Польши встретятся в Варшаве 28 марта для решения вопроса о блокаде границы, было известно с конца февраля.

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