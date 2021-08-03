Особи з інвалідністю отримали додаткові права: президент підписав закон

Відповідно до закону, люди з інвалідністю та особи, що їх супроводжують, мають право на першочергове обслуговування в будь-яких касах, а також на всіх підприємствах, в установах та організаціях, що надають послуги населенню.

Також особи з інвалідністю І групи та особи, що їх супроводжують, котрі їдуть на лікування, мають право на пріоритетне проходження пунктів пропуску через державний кордон України та контрольних пунктів в'їзду/виїзду на тимчасово окуповані території (не частіше одного разу на тиждень в один бік).

Крім того, дорослі та діти з інвалідністю зможуть отримати реабілітаційну допомогу коштом адміністративно-господарських санкцій і пені, що надійшли до державного бюджету й використовуються Фондом соціального захисту інвалідів.