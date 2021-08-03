RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Особи з інвалідністю отримали додаткові права: президент підписав закон

Автор: Олександр Білоус

Президент України Володимир Зеленський підписав закон щодо підвищення соціальних гарантій для осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю. Верховна рада ухвалила документ 15 липня поточного року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу президента.

Відповідно до закону, люди з інвалідністю та особи, що їх супроводжують, мають право на першочергове обслуговування в будь-яких касах, а також на всіх підприємствах, в установах та організаціях, що надають послуги населенню.

Також особи з інвалідністю І групи та особи, що їх супроводжують, котрі їдуть на лікування, мають право на пріоритетне проходження пунктів пропуску через державний кордон України та контрольних пунктів в'їзду/виїзду на тимчасово окуповані території (не частіше одного разу на тиждень в один бік).

Крім того, дорослі та діти з інвалідністю зможуть отримати реабілітаційну допомогу коштом адміністративно-господарських санкцій і пені, що надійшли до державного бюджету й використовуються Фондом соціального захисту інвалідів.

Нагадаємо, Кабінет міністрів 21 липня вніс зміни до постанови щодо доплати особам, які отримують менше 2200 гривень пенсії. Надбавки отримають понад 30 тисяч осіб з інвалідністю I групи.

Читайте РБК-Україна в Google News
Президент