Литовські волонтери передали обладнання для мобільного шпиталю в Маріуполі

Українським військовим медикам передали з Литви функціональні ліжка та реанімобіль

Волонтеры из Литвы передали военным медикам для мобильного госпиталя в Мариуполе реанимобиль. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр операции Объединенных сил (ООС).

Также волонтеры привезли 15 функциональных кроватей. В администрации отмечают, что 61 мобильный госпиталь - это госпиталь второй линии с элементами четвертой, то есть он проводит специализированное лечение. За пять лет здесь прошли лечение несколько тысяч человек.

"Кровати функциональные, очень удобные по сравнению с предыдущими, их можно поднимать и опускать, что удобно при перекладывании раненых на каталку", - отметил и.о. начальника отделения реанимации и интенсивной терапии Александр Маланич.

Также недавно от Литовской Республики госпиталю передали реанимобиль, который сейчас интенсивно используется.

"Конечно, у нас достаточный парк автомобильной техники, но невозможно спрогнозировать заранее точное количество раненых, и в случае увеличения их количества любой автомобиль становится на вес золота", - сказал ведущий хирург Ярослав Гайда.

На этом реанимобиле из больницы уже выезжали в Днепр и Запорожье, эвакуировали раненых и больных, также отправляли машину за донорской кровью для бойцов.

Напомним, на Донбассе 26 февраля 2019 в результате обстрелов со стороны боевиков трое украинских военнослужащих получили ранения.