На Донбасі за день поранені троє українських військових

Фото: ООС на Донбасі (facebook.com/28brigade)

Бойовики 8 разів у вівторок обстріляли українських військових

Бойовики за день, 26 лютого, 8 разів обстріляли позиції українських військовослужбовців у зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook прес-центру ООС.

Відзначено, що п'ять обстрілів здійснили із застосуванням озброєння, забороненого мінськими домовленостями. Вказано, що російсько-окупаційні війська вели вогонь по позиціях підрозділів Об'єднаних сил із озброєння бойових машин піхоти, гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

"Внаслідок обстрілів троє військовослужбовців Об'єднаних сил отримали поранення. Підрозділи, які обстрілював противник, дали відповідь адекватним вогнем зі штатного озброєння. Втрати противника уточнюються", - сказано у повідомленні.

Вказано, що у смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" бойовики двічі обстріляли наші опорні пункти:

з автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів - у районі населеного пункту Верхньоторецьке;

з мінометів калібру 120 мм - поблизу села Лебединське.

У смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" окупанти здійснили 6 обстрілів позицій підрозділів Об'єднаних сил:

тричі - з мінометів калібрів 120 та 82 мм, а також з озброєння бойових машин піхоти та стрілецької зброї - у районі населеного пункту Новолуганське;

двічі - з мінометів калібру 82 мм, озброєння бойових машин піхоти, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї - поблизу міста Попасна;

з мінометів калібру 120 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї - у районі населеного пункту Хутір вільний.

Нагадаємо, в районі проведення ООС на Донбасі за добу 25 лютого бойовики сім раз порушили режим припинення вогню, один український військовослужбовець загинув, один отримав поранення.

Як писало РБК-Україна раніше, за день, 25 лютого, бойовики 6 раз обстріляли позиції українських військовослужбовців у зоні ООС.

Додамо, раніше президент Петро Порошенко заявив, що Донбас перетворився на конвеєр для російської машини вбивств.