Литовская компания передаст Украине оборудование из Вильнюсской ТЭЦ-3

Оборудование Вильнюсской 3-й теплоэлектростанции (Вильнюсская ТЭЦ-3) в Литве предоставляется Украине в рамках помощи для восстановления разрушенной энергетической инфраструктуры из-за российских обстрелов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт литовской компании Ignitis Gamyba.
Отмечается, что официальная передача оборудования Вильнюсской ТЭЦ-3 должна пройти сегодня, 15 июля, после подписания соглашения о предоставлении гуманитарной помощи между данной компанией и оператором системы передачи электроэнергии ОАО "Хмельницкоблэнерго".
Именно это облэнерго было назначено Кабинетом Министров Украины для получения и распределения гумпомощи для энергетики, и будет обеспечивать распределение оборудования.
По словам гендиректора Ignitis Gamyba Асты Сунгайлиене, стороны подписали соглашение, позволяющее "увеличить гуманитарную помощь, оказываемую компанией пострадавшей от войны Украине".
"Мы неспроста решили передать оборудование Вильнюсской ТЭЦ-3. Кроме того, что оно будет хорошо работать в энергетической инфраструктуре Украины, оно также отвечает потребностям оператора системы передачи", - уточнила она.
Вильнюсская ТЭЦ-3 принадлежит компании Ignitis Gamyba. Деятельность этой ТЭЦ была остановлена в 2015 году из-за слишком высоких затрат на эксплуатацию и установленного факта, что блоки не оказывают существенного влияния на стабильность электроэнергетической системы.
"Несмотря на то, что завод не работает уже девять лет, мы смогли сохранить его оборудование, сохранившее полную работоспособность", - говорит Сунгайлиене.
Она также рассказала, что станция с общей тепловой и электрической мощностью почти 1000 МВт работала более 30 лет и "обеспечивала теплом примерно половину Вильнюса".
"Теперь это оборудование будет способствовать восстановлению жизненно важной инфраструктуры в Украине", - заявила Сунгайлене.
В компании рассказали, что пакет гуманитарной помощи включает более 300 единиц важнейшего оборудования в Вильнюсской ТЭЦ-3. При этом отмечается, что наибольшую ценность имеют сроки доставки оборудования и его интеграция в энергетическую инфраструктуру Украины.
Руководство Ignitis Gamyba планирует оказывать гуманитарную помощь Украине в несколько этапов, а также обеспечить поступление критически важного оборудования в Украину для роста спроса на электроэнергию.
Напомним, ранее в апреле министр энергетики Герман Галущенко рассказал, что министерство энергетики Литвы предложило разобрать свои закрытые ТЭС на запчасти для украинской энергосистемы.
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