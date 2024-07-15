Литовская компания передаст Украине оборудование из Вильнюсской ТЭЦ-3

Куда направят оборудование

Отмечается, что официальная передача оборудования Вильнюсской ТЭЦ-3 должна пройти сегодня, 15 июля, после подписания соглашения о предоставлении гуманитарной помощи между данной компанией и оператором системы передачи электроэнергии ОАО "Хмельницкоблэнерго".

Именно это облэнерго было назначено Кабинетом Министров Украины для получения и распределения гумпомощи для энергетики, и будет обеспечивать распределение оборудования.

Особенность оборудования Вильнюсской ТЭЦ-3

По словам гендиректора Ignitis Gamyba Асты Сунгайлиене, стороны подписали соглашение, позволяющее "увеличить гуманитарную помощь, оказываемую компанией пострадавшей от войны Украине".

"Мы неспроста решили передать оборудование Вильнюсской ТЭЦ-3. Кроме того, что оно будет хорошо работать в энергетической инфраструктуре Украины, оно также отвечает потребностям оператора системы передачи", - уточнила она.

Вильнюсская ТЭЦ-3 принадлежит компании Ignitis Gamyba. Деятельность этой ТЭЦ была остановлена в 2015 году из-за слишком высоких затрат на эксплуатацию и установленного факта, что блоки не оказывают существенного влияния на стабильность электроэнергетической системы.

"Несмотря на то, что завод не работает уже девять лет, мы смогли сохранить его оборудование, сохранившее полную работоспособность", - говорит Сунгайлиене.

Она также рассказала, что станция с общей тепловой и электрической мощностью почти 1000 МВт работала более 30 лет и "обеспечивала теплом примерно половину Вильнюса".

"Теперь это оборудование будет способствовать восстановлению жизненно важной инфраструктуры в Украине", - заявила Сунгайлене.

Детали помощи

В компании рассказали, что пакет гуманитарной помощи включает более 300 единиц важнейшего оборудования в Вильнюсской ТЭЦ-3. При этом отмечается, что наибольшую ценность имеют сроки доставки оборудования и его интеграция в энергетическую инфраструктуру Украины.

Руководство Ignitis Gamyba планирует оказывать гуманитарную помощь Украине в несколько этапов, а также обеспечить поступление критически важного оборудования в Украину для роста спроса на электроэнергию.