Летняя ревизия: что проверить в авто, которое ездит в жару

Вообще, исправная машина не должна бояться высокой температуры воздуха. Но если авто уже пять-семь лет, а погода – не просто жара, а +40 С в тени, то для большей уверенности ее лучше контролировать чаще обычного. Тем более что открыть капот для контроля можно во время, скажем, вечерней прохлады, а решать проблемы с эвакуацией и ремонтом машины придется скорее под прямыми лучами солнца.

Антифриз

Детали двигателя в подкапотном пространстве в жару нагреваются сильнее обычного. Поэтому в системе охлаждения могут открыться новые неплотности, из-за которых случятся потери охлаждающей жидкости. Контролировать уровень антифриза нужно по меткам Min – Max на компенсационном бачке, причем при холодном двигателе – если вообще можно говорить о холоде этим летом. Уровень нужно восстановить, но обязательно также выявить и устранить причину протечки.

Радиаторы

Не ленитесь периодически осматривать радиаторы, расположенные под капотом – и открыв его, сверху и спереди – через решетку облицовки. Если первый теплообменник будет забит пухом и сухими насекомыми, будут перегреваться сразу несколько систем и агрегатов: двигатель, автоматическая коробка передач, кондиционер. Обращайте также внимание на пространство между радиаторами, потому что оно тоже иногда оказывается засоренным.

Аккумулятор

Бывалые водители подтвердят, что стартерный аккумулятор умирает летом не менее часто, чем зимой. Потому что высокая температура – прямой враг батареи. В идеале было бы хорошо еженедельно контролировать уровень электролита в банках, но это не всегда просто. Поэтому автомобилисту остается замерять напряжение на клеммах АКБ. После продолжительной стоянки машины, например утром, мультиметр должен показывать не менее 12,6 – 12,5 вольт.

Кондиционер

О чистоте радиатора мы уже сказали, а контролировать второй важный параметр кондиционера вам помогут ваши уши. Если сразу после активации кондиционера вы услышите из-под торпедо тихое шипение, значит, в системе падает уровень хладагента. И чем дольше не исчезает этот звук, тем скорее вам нужно идти на СТО, где есть оборудование для диагностики климатической установки.

Шины

При работе на раскаленном асфальте шины нагреваются больше обычного. Чтобы избежать критического перегрева шины, давление в них следует держать строго в пределах нормы. Снижать давление из-за опасений его роста в жару не следует. Измерять давление в шинах следует, когда они несколько часов отдохнули в тени.

Тормоза

Если машина летом эксплуатируется по интенсивному использованию тормозов – например, в горах, в большом городе, или в паре с прицепом, есть риск закипания тормозной жидкости в системе. Тогда педаль проваливается и автомобиль вдруг остается без тормозов. Это может произойти, если жидкость давно (больше 3-х лет) не заменялась и успела набрать достаточно влаги, которая снижает температура кипения. Так что если такая угроза реальна, стоит как минимум заехать на СТО, где сделают экспресс-анализ тормозной жидкости на содержание в ней влаги. А вообще старую жидкость лучше заменить, ведь она, помимо прочего, увеличивает вероятность коррозии в цилиндрах гидропривода и полного выхода их из строя.

Кратко

Контроль состояния машины в особых условиях эксплуатации – это одно. Но можно заблаговременно сделать кое-что для того, чтобы снизить или исключить вероятность отказа определенных систем. Выполнение всех вышеперечисленных работ не обязательно подгонять под жаркое время года: автомобиль желательно поддерживать в хорошем техническом состоянии всегда, и наши советы могут стать подсказками, на что следует обратить внимание во время профилактических работ.