Литературная премия "Книга года BBC" объявила победителей

Победителем 20-й литературной премии "Книга года BBC 2024" стал сборник короткой прозы "Мои женщины" Юлии Илюхи. В номинации "Эссеистика" победил Юрий Рокецкий с биографическим романом "Всьо чотко!".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC News Украина .

"Книгой года BBC 2024" стал сборник короткой прозы "Мои женщины" Юлии Илюхи издательства "Белка". Победителем в номинации "Детская книга года" стал сборник сказок Граси Олийко "И никакие это не выдумки" издательства "А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА".

В номинации "Эссеистика" победил Юрий Рокецкий с биографическим романом "Всьо чотко!" издательства "Наш Формат". В частности, это биография фронтмена украинской группы "Братья Гадюкины" Сергея Кузьминского.

Победители получат премию в размере 1000 фунтов стерлингов (более 53 тысяч гривен). Кроме этого, издатели книг смогут использовать логотип премии "Книга года BBC" на следующих изданиях.

Книга года BBC

Сборник короткой прозы "Мои женщины" Юлии Илюхи - это короткие, эмоционально напряженные истории женщин о таком разном и одинаково остром опыте жизни во время войны.

"Мои женщины говорят буднично и страшно. Мои женщины делятся болью и отчаянием. Мои женщины верят и ждут. Мои женщины держатся, хоть и не выгребают. Мои женщины знают о цене каждого дня. Мои женщины хотят, чтобы их выслушал и услышал весь мир. Мои женщины, несмотря ни на что, пытаются жить дальше. Мои женщины... Теперь они и ваши." - отметила Илюха в предисловии к сборнику.

Иллюстрации к книге художницы создали после полномасштабного вторжения России в феврале 2022 года. Они дополнили написанные автором короткие новеллы собственными историями в иллюстрациях, превратив "Моих женщин" в наших общих женщин.

Эссеистика

Юрий Рокецкий написал биографический роман "Всьо чотко!" о фронтмене украинской группы "Братья Гадюкины" Сергее Кузьминском.

Юрий Рокецкий - музыкант и лидер группы "Мертвый петух". А также экс-участник группы Green Silence и лауреат многих музыкальных фестивалей.

Детская книга года

Грася Олийко - украинский иллюстратор, которая рисует для британских и украинских издательств. Сборник сказок "И никакие это не выдумки" - одна из трех книг-картинок писательницы. Однако, эту книгу Олийко создала для своей маленькой дочери.