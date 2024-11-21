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В РФ прекратили полеты Половина самолетов Airbus: в чем причина

Четверг 21 ноября 2024 18:53
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В РФ прекратили полеты Половина самолетов Airbus: в чем причина Иллюстративное фото: в России прекратили полеты Половина самолетов Airbus (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Одна из авиационных компаний Российской Федерации приостановила использование половины авиапарка западных самолетов Airbus A320neo и А321neo. Она не может производить их ремонт и обслуживание.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Коммерсантъ.

Как пишет издание, 34 из 66 самолетов A320/А321neo пока не могут выполнять перелеты. У них обнаружены проблемы с двигателями.

Отмечается, что технологии этих самолетов достаточно сложны, поэтому из-за отсутствия деталей провести обслуживание и ремонт двигателей невозможно. А детали на территории России отсутствуют из-за введенных санкций. Из-за этих же санкций российский владелец самолетов S7 не может приобрести новые двигатели на замену.

Известно, что сложная ситуация с самолетами с двигателями семейства Pratt & Whitney PW1100G и типа LEAP. Первые не могут обновить из-за отказа владельцев, а вторые "возникают трудности, хотя и не столь серьезные".

Следует заметить, что авиапарк A320/А321neo составляет около 10% всего иностранного авиафлота России. Потому проблема с самолетами "критически повлияют" на объем авиаперевозок в РФ. А вывод из строя всех A320/А321neo из эксплуатации приведет к сокращению перевозок до 15% уже в следующем году.

Airbus – это крупная европейская аэрокосмическая корпорация, специализирующаяся на производстве самолетов, космической техники и других аэрокосмических продуктов. Компания была основана в 1970 году и стала одним из ведущих производителей коммерческих самолетов в мире. Штаб-квартира Airbus находится в Тулузе, Франция.

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