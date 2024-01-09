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Самолеты, танки и артсистемы. В ГУР показали результаты работы спецподразделения "Кабул 9"

Вторник 09 января 2024 17:25
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Самолеты, танки и артсистемы. В ГУР показали результаты работы спецподразделения "Кабул 9" Иллюстративное фото: украинский военный (armyinform-com-ua)
Автор: Наталья Кава

С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину в разведке было создано спецподразделение "Кабул 9". Его бойцы за период работы уничтожили десятки единиц вражеской техники и россиян.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Главного управления разведки Украины.

Как рассказали в ГУР, с начала участия в боевых действиях воины спецподразделения сами по себе сожгли враждебных:

  • 12 танков;
  • 25 бронированных машин;
  • 2 самолета Су-25;
  • 11 артсистем;
  • 12 комплексов РЭБ.

Кроме этого, спецподразделение работало во взаимодействии с различными оперативно-тактическими группировками Вооруженных Сил Украины.

В частности, операторы дронов подразделения помогли обнаружить, скорректировать огонь и уничтожить:

  • 33 САУ;
  • 16 комплексов РЭБ и РЭР;
  • 24 ЗРК;
  • 2 командных пункта врага.

В ГУР рассказали, что подразделение было создано в начале полномасштабного вторжения России. Его созданию помог непосредственно руководитель ГУР МО Украины Кирилл Буданов. Он был сформирован из ветеранов украинских спецслужб и ВСУ.

"Название спецподразделения – аббревиатура, смысл которой известен только его воинам. После участия в битве за Киев в Гостомеле и Броварском направлении разведчики-спецназначители отправились на юг Украины, где до сих пор продолжают уничтожать врага", - сказано в сообщении.

Ситуация на фронте

По данным Генштаба, потери России в войне в Украине к утру вторника, 9 января, составили 820 оккупантов, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 365 990 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 10 автомобилей, 18 крылатых ракет и 9 ББМ.

В частности, в отчете Института изучения войны говорится, что украинские войска продолжают удерживать позиции в левобережной Херсонской области.

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