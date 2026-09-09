RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теннис
Бокс

Wave
+
-

Wave
Инсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Путешествия
Вкус
Звезды

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренды
Полезное
Вкусно
Гороскопы
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине

Самолет Зеленского чуть не сбил дрон во время вылета из Молдовы, - премьер Норвегии

21:28 09.09.2026 Ср
2 мин
Инцидент произошел во время поездки главы государства в Осло
aimg Валерий Ульяненко
Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Getty Images)

Самолет президента Украины Владимира Зеленского оказался под угрозой атаки беспилотника во время вылета из Молдовы.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере в комментарии NRK.

Глава норвежского правительства рассказал об опасности, с которой столкнулся украинский президент на пути в Осло.

"Его самолет едва не был сбит беспилотником во время взлета из Молдовы. Такова реальность, с которой он столкнулся", - подчеркнул Стере.

Поездка главы государства в Осло началась с участия в официальных траурных мероприятиях. Владимир Зеленский присутствовал на церемонии похорон короля Норвегии Харальда.

Отметим, в Осло состоялась встреча президента Украины с Йонасом Гаром Стере. В ходе переговоров стороны обсудили усиление украинской противовоздушной обороны, в частности, обеспечение ракетами-перехватчиками для систем Patriot.

Отдельное внимание было уделено энергетическим потребностям Украины. В прошлую зиму Норвегия уже оказала Киеву значительную помощь в энергетической сфере.

В этот раз обсуждались актуальные потребности Украины и возможности Норвегии продолжить поддержку в преддверии нового отопительного сезона.

РБК-Украина также писало, что правительство Норвегии недавно анонсировало новый масштабный пакет поддержки Украины на 2027 год, который по объему будет сопоставим с помощью этого года.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Владимир ЗеленскийНорвегияДрони