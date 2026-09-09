Самолет Зеленского чуть не сбил дрон во время вылета из Молдовы, - премьер Норвегии

Глава норвежского правительства рассказал об опасности, с которой столкнулся украинский президент на пути в Осло.

"Его самолет едва не был сбит беспилотником во время взлета из Молдовы. Такова реальность, с которой он столкнулся", - подчеркнул Стере.

Поездка главы государства в Осло началась с участия в официальных траурных мероприятиях. Владимир Зеленский присутствовал на церемонии похорон короля Норвегии Харальда.

Отметим, в Осло состоялась встреча президента Украины с Йонасом Гаром Стере. В ходе переговоров стороны обсудили усиление украинской противовоздушной обороны, в частности, обеспечение ракетами-перехватчиками для систем Patriot.

Отдельное внимание было уделено энергетическим потребностям Украины. В прошлую зиму Норвегия уже оказала Киеву значительную помощь в энергетической сфере.