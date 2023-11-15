Самолет и большую часть оккупантов ВСУ уничтожили на Таврическом направлении: детали

"Враг потерял более 500 человек в живой силе и штурмовик Су-25", - отметил он.

Потери РФ на Таврическом направлении

Подразделения ракетных войск и артиллерии из состава "Таврия" в течение суток выполнили 1038 огневых задач. Общие потери врага составили 511 человек.

По данным Тарнавского, уничтожены 46 единиц военной техники. В частности, 1 танк, 7 ББМ, 3 артсистемы, 1 РСЗО, 14 БпЛА, 16 автомобилей и единица спецтехники.

"Также уничтожен 1 склад боеприпасов. Еще 26 единиц военной техники врага повреждены. В то же время продолжается ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении", - добавил командующий, отметив, что враг нанес 22 авиаудара, провел 36 боевых столкновений и осуществил 890 артобстрелов.

Общие потери РФ в Украине за сутки

Напомним, потери России в войне в Украине на утро среды, 15 ноября, составили 820 оккупантов, общее число потерь российской армии с начала вторжения составляет 314 290 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили самолет, 58 артсистем и 28 дронов. С начала войны уничтожено уже 324 российских вертолетов и 323 самолета.