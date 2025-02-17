Самолет перевернулся во время приземления в аэропорту Торонто

В международном аэропорту Торонто Пирсон (Канада) сегодня, 17 февраля, потерпел катастрофу самолет Delta Airlines. Воздушное судно перевернулось во время приземления.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CBC и Reuters.
В результате инцидента были ранены восемь человек, один из них получил серьезные травмы, рассказал руководитель региональной службы парамедицины Лоуренс Сайндон.
В заявлении канадского аэропорта в Twitter-аккаунте (X) сообщается, что были обнаружены все пассажиры и члены экипажа пострадавшего самолета. По предварительным данным, жертв в результате авиакатастрофы нет.
Известно, что самолет авиакомпании Delta Air Lines (DAL.N) выполнял рейс из Миннеаполиса (США).
В аэропорту не предоставили дополнительной информации о причинах инцидента, вместе с тем на кадрах, полученных CBC от пассажира, видно, что самолет полностью перевернулся.
На веб-сайте аэропорта Торонто Пирсон было показано более четырех десятков задержанных рейсов.
Совет по безопасности на транспорте Канады заявил, что ведется расследование причин и обстоятельств катастрофы.
Авиакатастрофа в Канаде произошла после ряда других недавних аварий с самолетами в Северной Америке в конце января.
Так, напомним, что 29 января армейский вертолет столкнулся с пассажирским самолетом в Вашингтоне, в результате чего погибли 67 человек. Согласно записям полетов и внутренним отчетам, авиакатастрофа могла стать следствием выхода из строя нескольких уровней аппарата авиационной безопасности США.
Добавим также, ранее в результате аварии транспортного самолета в Филадельфии погибли по меньшей мере семь человек.
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