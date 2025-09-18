Самолет с Трампом едва не врезался в пассажирский Airbus, - Bloomberg

В небе над Нью-Йорком зафиксировали опасное сближение двух самолетов: президентского борта Air Force One и пассажирского Airbus A321 авиакомпании Spirit Airlines. На борту первого находился президент США Дональд Трамп.

По данным авиационных служб, оба самолета пересекались в районе Лонг-Айленда, когда диспетчер заметил совпадение их высот и направлений.

Он обратился к пилотам Spirit Airlines с требованием немедленно изменить курс. Сначала ответа не последовало, после чего диспетчер повторил предупреждение более жестко, приказав изменить траекторию на 20 градусов вправо.

После нескольких секунд тишины экипаж Spirit Airlines подтвердил корректировку маршрута. Тогда диспетчер, упомянув Air Force One, отметил: "Я уверен, что вы видите, кто это", и добавил экипажу Spirit Airlines указание "обратить внимание" и "оторваться от iPad".

Сближение произошло во время рейса 1300 Spirit Airlines, следовавшего из Форт-Лодердейла в Бостон. Самолеты находились на расстоянии нескольких миль друг от друга, что не превышало допустимых норм безопасности, однако ситуация вызвала интерес в социальных сетях, ведь люди в режиме реального времени наблюдали за президентским рейсом. Пользователи обсуждали не только сам инцидент, но и резкий тон диспетчера, обращавшегося к пилотам.

Несмотря на внимание к инциденту, авиационные власти подчеркнули, что столкновения не было, а безопасность пассажиров и президента США не оказалась под угрозой.