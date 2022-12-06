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Самолет тушили пожарные: появились новые снимки последствий удара по аэродрому "Энгельс"

Фото: российские бомбардировщики на стратегическом аэродроме "Энгельс" (wikipedia)
Автор: Руслан Гаращенко

Появились новые спутниковые снимки последствий удара по стратегическому аэродрому "Энгельс" в России. Судя по фото, по меньшей мере один самолет получил повреждения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на европейскую службу "Радио Свобода Европа".

Согласно снимкам, полученным от сервиса Planet, в результате инцидента на аэродроме в Саратовской области поврежден как минимум один стратегический бомбардировщик Ту-95.

При этом на фото замечены следы пены, которая используется для тушения пожаров. Также кадры зафиксировали на снимке несколько пожарных машин.

Фото: сравнение снимков за 4 и 6 декабря (rferl)

Напомним, об атаке беспилотников на аэродромы вчера сообщили в Минобороны РФ. Там обвинили в инциденте Украину. При этом, как подчеркнул представитель ГУР Минобороны Украины Андрей Юсов, подтвердить или опровергнуть причастность Украины к взрывам на аэродромах РФ 5 декабря пока невозможно.

Тем временем издание NYT со ссылкой на источники сообщило, что беспилотники, атаковавшие аэродромы России утром 5 декабря, были запущены с территории Украины. Один из ударов якобы был нанесен с помощью украинского спецназа.

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