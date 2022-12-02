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За ноябрь энергетики вернули свет для более чем 1 млн семей, - ДТЭК

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Пятница 02 декабря 2022 11:34
За ноябрь энергетики вернули свет для более чем 1 млн семей, - ДТЭК Фото: за ноябрь энергетики ДТЭК вернули свет для более чем 1 млн семей (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Новиков

За прошлый месяц энергетики компании ДТЭК вернули свет более чем для 1 млн семей в 1104 населенных пунктах Киевской, Донецкой, Днепропетровской областей и в городе Киев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт ДТЭК.

Только в Киеве свет вернули 395 тысяч семей. Еще 324 тысячи потребителей заживлены в Киевской области, чьи дома были обесточены в результате ракетных террористических атак.

В Днепропетровской области энергетики вернули свет 110 тысячам семей, в Донецкой - для 205 тысяч семей.

"За 9 месяцев войны энергетики ДТЭК вернули свет уже 5,8 млн семей на Киевщине, Днепропетровщине, Одесщине, Донетчине и в городе Киев. Несмотря на регулярные обстрелы наши специалисты продолжают работать и возобновлять разрушенные сети сразу, как получают разрешение ВСУ и ГСЧС. Кроме того, наши энергетики помогают возвращать свет, где это необходимо - на деоккупированных территориях Херсонщины. 6 бригад энергетиков ДТЭК работают над восстановлением сетей на севере и юге области. Наша цель - обеспечить города и села электроэнергией, необходимой для нормальной жизни жителей регионов", - сообщил генеральный директор "ДТЭК Сети" Александр Фоменко.

Напомним, спикер ГСЧС Александр Хорунжий заявил, что украинцы должны подготовиться к длительным отключениям света или блэкаута. Для этого необходимо утеплить дома и подготовить запас пищи и воды.

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ДТЭК Электроэнергия
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