RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Лисичанську внаслідок обстрілів згоріла гімназія, яку збудували наприкінці 19-го століття, - ОВА

Окупанти знищили Лисичанську гімназію (t.me/luhanskaVTSA)
Автор: Тетяна Самарук

Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай розповів, що внаслідок обстрілів окупантами вщент згоріла будівля Лисичанської гімназії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови.

Зазначається, що будівля була побудована понад 100 років тому та входила у топ-10 кращих шкіл країни.

"Витримала дві світові війни та бій за місто в 2014-у, але згоріла через тварин без цінностей в 2022 році", - сказала випускниця Яна Гончаренко.

Вчора внаслідок прицільного обстрілу зайнялася пожежа. Вогонь повністю знищив понад сторічну пам’ятку архітектури.

Гімназію збудували наприкінці 19-го століття, вона входить до ансамблю Бельгійської архітектурної спадщини Лисичанська.

"Лисичанська багатопрофільна гімназія неодноразово потрапляла до рейтингу найкращих навчальних закладів України, її випускники завжди складали ЗНО з високими показниками та вступали до кращих вищих навчальних закладів країни", - написав Гайдай.

Окупанти знищили Лисичанську гімназію (t.me/luhanskaVTSA)

Раніше ми повідомляли, що жителі Луганської області відмовляються від евакуації.

Нагадаємо, війна РФ проти України триває 67-й день. Всі подробиці читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

Всі оперативні і тільки перевірені новини без російської пропаганди і фейків - в групах РБК-Україна в Telegram і Viber. Приєднуйся!

Перемога буде за нами! Слава Україні!

Читайте РБК-Україна в Google News
ЛуганськЛисичанськ