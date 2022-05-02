У Лисичанську внаслідок обстрілів згоріла гімназія, яку збудували наприкінці 19-го століття, - ОВА

Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай розповів, що внаслідок обстрілів окупантами вщент згоріла будівля Лисичанської гімназії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови.
Зазначається, що будівля була побудована понад 100 років тому та входила у топ-10 кращих шкіл країни.
"Витримала дві світові війни та бій за місто в 2014-у, але згоріла через тварин без цінностей в 2022 році", - сказала випускниця Яна Гончаренко.
Вчора внаслідок прицільного обстрілу зайнялася пожежа. Вогонь повністю знищив понад сторічну пам’ятку архітектури.
Гімназію збудували наприкінці 19-го століття, вона входить до ансамблю Бельгійської архітектурної спадщини Лисичанська.
"Лисичанська багатопрофільна гімназія неодноразово потрапляла до рейтингу найкращих навчальних закладів України, її випускники завжди складали ЗНО з високими показниками та вступали до кращих вищих навчальних закладів країни", - написав Гайдай.
Раніше ми повідомляли, що жителі Луганської області відмовляються від евакуації.
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