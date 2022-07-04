Лисичанськ встигли залишити не всі охочі, - ВЦА

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника Лисичанської військово-цивільної адміністрації Валерія Шибіко, якого цитує "Радіо Свобода".

За його словами, особливо потік осхочих залишити місто виріс в останні дні.

"Тих, кого могли, ми вивезли, але я думаю, що ми не змогли дістатися до якихось районів в глибині Лисичанська",-зазначив він.

Він підкреслив, що поки тривають бої, немає безпечного способу залишити Лисичанськ. У той же час деяка частина місцевих жителів дійсно чекала приходу російської армії.

"Це люди більш старшого віку, які ще пам'ятають Радянський Союз, вони його чекають і дочекалися", - додав Шибіко.