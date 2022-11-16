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В лесу под Киевом нашли обломки еще одной сбитой российской ракеты (видео)

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Среда 16 ноября 2022 16:13
В лесу под Киевом нашли обломки еще одной сбитой российской ракеты (видео) Фото: в лесу под Киевом нашли обломки еще одной сбитой российской ракеты (t.me/andrii_nebytov)
Автор: Руслан Гаращенко

На севере Киевской области в лесу нашли обломки еще одной ракеты, которую сбили силы ПВО во время вчерашнего массированного обстрела.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Нацполиции региона Андрея Небитова.

"Части воздушного оружия оккупантов нашли сегодня на севере области после массового ракетного удара, который нанес враг накануне. Разрушений и пострадавших, к счастью, нет. Полицейские осматривают место происшествия и фиксируют последствия ракетных обстрелов оккупантво", - написал он.

Напомним, вчера российские оккупанты в очередной раз нанесли удары по критической инфраструктуре Украины. В результате чего ряд городов на время остались без света и воды.

Всего за вчерашний день Россия выпустила по Украине 96 ракет, из которых более 70 удалось сбить.

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