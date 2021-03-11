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Разумков про подвійне громадянство: може бути більше негативних наслідків, ніж позитивних

Новость на русском → Київ, Четвер 11 березня 2021 08:37
Разумков про подвійне громадянство: може бути більше негативних наслідків, ніж позитивних Фото: Дмитро Разумков (РБК-Україна)
Автор: Сергій Щербина

Голова Верховної ради Дмитро Разумков вважає, що громадянство в Україні повинно бути одне. На його думку, в іншому випадку можливі негативні наслідки.

Про це Разумков розповів в інтерв'ю РБК-Україна.

Коментуючи недавнє рішення РНБО про введення подвійного громадянства, спікер парламенту зазначив, що в Конституції закріплено єдине громадянство.

"Моя особиста думка - громадянство повинно бути", - зазначив він.

Разумков також додав, що в частині областей України, зокрема на заході країні, в українців є бажання отримати ще одне громадянство. При цьому спікер додав, що при легітимізації такого підходу "можемо отримати більше негативних наслідків, ніж позитивних".

Нагадаємо, 4 березня президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради нацбезпеки і оборони (РНБО) щодо подвійного громадянства в українців. Далі уряд має розробити низку документів.

Як після пояснив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, Україна має намір дозволити подвійне громадянство з країнами Євросоюзу та іншими дружніми державами. Про Росію мови не йде.

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