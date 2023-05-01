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Только видеосвязь с миром. Подоляк объяснил, что на самом деле ждет Путина после ордера арестом

Фото: российский диктатор Владимир Путин (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Единственный способ, с помощью которого российский диктатор Владимир Путин может общаться с внешним миром - это видеосвязь. В большинстве стран ему грозит арест.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт советника главы Офиса президента Михаила Подоляка.

"Можно, конечно, надувать щеки и заявлять, что международный ордер МКС – это ничто… Можно продолжать называть себя глобальным игроком и уважаемым субъектом", - написал Подоляк.

Он напомнил, что Южно-Африканская Республика попросила Владимира Путина не приезжать на саммит БРИКС, а поучаствовать через Zoom.

"И что вся "глобальность Путина" и "международные визиты" - теперь только видеосвязь с внешним миром с не установленного следователями места", - отметил он.

Напомним, генпрокурор Украины Андрей Костин призвал судить российского диктатора Владимира Путина в рамках трибунала заочно.

Ранее Международный уголовный суд выписал ордер на арест Путина. Теперь более 120 стран, являющихся подписантами Римского устава, должны арестовать диктатора, если он появится на территории их стран.

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