Не только стиль: на что влияет цвет автомобиля

Более или менее опытный автомобилист никогда не выберет цвет семейной машины без предварительного обдумывания и размышлений. Он учтет все последствия, которые принесет ему владение машиной каждого из доступных для данной модели цветов. Большинство водителей знают об этих нюансах, но мы собрали все их в одном месте, опираясь на данные статистики и выводы бывалых владельцев.

Восприятие

На самом деле цветовая палитра каждой модели увязана со стилистикой ее кузова, точнее – даже с его конкретными объемами и линиями. Правильно подобранный оттенок может подчеркнуть то, что дизайнеры пытались сказать теми или иными формами: стремительность спортивной модели, реальную или притворную брутальность внедорожника-кроссовера, или, скажем, классически-сдержанный либо изысканный стиль представительского седана.

Так же наоборот – неудачный цвет или цветовая комбинация нивелируют усилия стилистов и технологов, и могут превратить по сути выразительную машину в рядовой продукт ширпотреба. Поэтому советуем выбирать цвет, сравнивая разные варианты на реальных экземплярах и при естественном освещении. Ведь часто даже профессиональные фотосессии не передают того, что можно увидеть и понять, когда одна и та же модель в разных цветах наблюдается "в натуре".

Практичность

Самый первый признак низкой практичности – маркий цвет, то есть тот, на котором сразу становятся заметны грязь и пыль. Так вот, не все знают, что к таким относится не только белый, но и черный! На глянце которого замечательного "читаются" малейшие пылинки, не говоря о дорожной грязи. Сюда же можно добавить большинство темно-синих оттенков, тоже старательно "проявляющих" на себе и крупные, и мелкие загрязнения.

На противоположном конце этого рейтинга – серые, темно-серые и бежевые краски: они лучше всего маскируют загрязнения. Дело в том, что большинство грязи на наших дорогах имеют серый цвет, а еще в том, что серый и бежевый глянец хуже всего "подсвечивают" нанесенные на него посторонние частицы.

И вообще, если уж говорить о практичности, напомним о таком аспекте как стойкость лакокрасочного покрытия к повреждениям. Краски типа "металлик" фактически двухслойные, ведь имеют сверху еще и слой лака. Правда, большинство современных так называемых пастельных (однотонных) красок тоже защищены лаком. Но поскольку такой прием используют не все автопроизводители и не на всех моделях, касательно лака нужно разбираться с каждой конкретной моделью.

Безопасность

Здесь все просто: чем ярче и контрастнее на фоне дорожной инфраструктуры выглядит автомобиль, тем с большего расстояния его увидят другие водители. А значит, у них будет больше времени для реакции на его появление – и соответственно, у машин ярких цветов больше на один шанс никогда не попасть в ДТП.

Жара в салоне

Считается, что машина темного цвета нагревается сильнее светлой. Отчасти это правда, но на самом деле разница в нагреве интерьера белой и черной машины составляет порядка 3-5 градусов. На фоне 50-60 градусов, которые "набегают" летом на салонном термометре, эти несколько градусов просто не имеют значения: в запаркованной машине все равно будет невыносимая жара.

Но в сочетании со светлым интерьером белые крыша и боковины кузова дадут на летнем солнышке лучший результат. Дело в парниковом эффекте в закрытом объеме салона – через большие окна солнце нагревает все, что есть в оставленной под открытым небом машине. И естественно, прежде всего нагреваются темные элементы – торпедо, полка под задним стеклом, обивка сидений и т.д. А уже после этого данные нагретые детали отдают свое, с позволения сказать, тепло всему салону машины и ее “населению”. Поэтому для большего эффекта к светлому кузову лучше иметь светлый интерьер.

Ремонт

По нашему мнению, планировать такие вещи не стоит, но многие автовладельцы заблаговременно заботятся о доступности ремонта машины в случае ДТП. Подбирать любую краску – непростая задача, и сплошь и рядом в оттенок “не попадают” даже профессионалы.

Но есть цвета и краски, на подбор которых мастер тратит в разы больше времени и материалов. Это разного рода "глубокие металлики", молочные оттенки белого, перламутровые и матовые краски, краски "хамелеон". Вообще-то на серийных машинах с завода такие встречаются редко, но живых примеров все равно достаточно.

А если совсем честно, то некоторые из упомянутых цветов точно подобрать фактически невозможно – "непопадание" будет заметно если не "в лоб", то при изменении угла обзора, другом угле падения света или другом виде освещения.

Если коротко

Как видите, однозначный совет здесь дать непросто, потому что многое зависит от запросов и предпочтений владельца. Кто-то безразличен к возможному ремонту, кто-то не паркует машину на солнце, а третий выбирает марку, дизайнеры которой никогда не ошибаются при комплектовании палитры цветов для своих моделей. Итак, универсальным, единственным для всех критерием выбора цвета автомобиля будет разве что правило "Нравится – не нравится". Тем более что для все большего количества граждан и выбор модели часто становится вопросом эмоциональным.