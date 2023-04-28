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Не только посол в Швейцарии. Венедиктова получила еще одну должность

Фото: посол Украины в Швейцарии Ирина Венедиктова (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

Посол Украины в Швейцарии Ирина Венедиктова получила еще одну должность. Теперь по совместительству она посол в Лихтенштейне.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующие указы главы государства, опубликованные на сайте Офиса президента.

"Назначить чрезвычайного и полномочного посла Украины в Швейцарской Конфедерации Венедиктову Ирину Валентиновну чрезвычайным и полномочным послом Украины в Княжестве Лихтенштейн по совместительству", - говорится в документе.

Помимо этого, президент Владимир Зеленский назначил посла Украины во Вьетнаме Александра Гамана - послом в Камбодже.

"Назначить чрезвычайного и полномочного посла Украины в Социалистической Республике Вьетнам Гамана Александра Витальевича чрезвычайным и полномочным послом Украины в Королевстве Камбоджа по совместительству", - говорится в указе.

Напомним, в ноябре прошлого года Зеленский назначил бывшего генпрокурора Ирину Венедиктову послом в Швейцарии.

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