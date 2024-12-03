Не только Покровский и Кураховский. Генштаб рассказал о самых горячих направлениях фронта

Российские обстрелы

Сегодня Россия нанесла 42 авиаудара, сбросив при этом 47 КАБов.

Кроме того, захватчики задействовали для ударов 650 дронов-камикадзе и совершили почти 4000 обстрелов по позициям украинских войск и населенным пунктам.

Ситуация на направлениях

На Харьковском направлении российские террористы шесть раз безуспешно штурмовали позиции наших подразделений в районах Волчанска, Глубокого и в направлении Казачьей Лопани.

Сегодня агрессор потерял 58 военнослужащих убитыми и ранеными и два автомобиля уничтожены, также украинские воины уничтожили семь БПЛА и повредили танк, две артиллерийские системы и три единицы автомобильной техники врага.

Шестнадцать раз враг атаковал наши позиции на Купянском направлении. Вблизи Лозовой, Стельмаховки, Колесниковки и Первомайского подразделения Сил обороны отразили десять штурмов. Продолжаются шесть боестолкновений.

На Лиманском направлении за сегодняшний день российские войска девять раз атаковали украинских защитников в районах населенных пунктов Первомайское, Новоегоровка, Грековка, Ямполевка и Терны.

Три атаки захватчиков отбили украинские подразделения на Краматорском направлении. Противник пытался продвинуться вперед в Ступочки, Белую Гору и в районе Часового Яра. Вражеская авиация нанесла удар по Константиновке.

В Торецке и Нелиповке противник три раза пытался улучшить свое положение на Торецком направлении.

На Покровском направлении в течение этих суток агрессор 44 раза атаковал наши позиции в районах Миролюбовки, Лысовки, Луча, Даченского, Млечного и Новопустынки. Шесть боестолкновений до сих пор продолжается.

Сегодня оккупанты на этом направлении потеряли 395 военнослужащих убитыми и ранеными. Наши воины уничтожили семь боевых бронированных машин, две артиллерийские системы, три мотоцикла и единицу автомобильной техники оккупанта. Также украинские защитники нанесли значительные повреждения боевой бронированной машине, артсистеме и вражескому танку.

На Кураховском направлении в настоящее время суток зафиксировано 38 вражеских атак. Четыре из них продолжаются. В основном бои продолжаются в районах Солнцевки, Зари, Дальнего, Курахового, Елизаветовки и Ганновки.

Двадцать три раза противник сегодня штурмовал передний край нашей обороны в районах Константинопольского, Сухих Ялов, Раздольного, Макаровки и Новодаровки на Времивском направлении. Шесть боестолкновений продолжаются.

Враг провел четыре атаки в районах Работино, Новоданиловки и Новоандреевки на Ореховском направлении. Все атаки отражены нашими защитниками.

Пять раз безрезультатно враг пытался атаковать позиции украинских защитников на Приднепровском направлении.

Силы обороны Украины также продолжают ведение операции в Курской области, где наши войска отразили 20 атак противника, еще шесть боевых столкновений продолжаются.