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Не только во время пандемий. Медики рассказали, когда и кому стоит надевать маску

Фото: когда стоит одевать маску (freepik)
Автор: Карина Левицкая

Медицинские маски, соблюдение дистанции и "локальный карантин" в отдельных городах или областях - это базовые противоэпидемические и профилактические нормы, которые, несмотря на отмену общенационального карантина из-за COVID-19, действуют в Украине на постоянной основе.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Telegram-канал Министерства здравоохранения Украины.

Такие меры, как носить медицинские маски и соблюдение дистанции, могут применяться в областях, отдельных районах или городах, где зафиксировано превышение эпидемического порога.

Кроме того, такие ограничения могут вводиться даже в отдельных учреждениях, учебных заведениях или в отдельных классах, школах или предприятиях.

Уровень заболеваемости для объявления превышения эпидпорога разный для каждой области. Он рассчитывается в зависимости от количества населения и интенсивности распространения респираторно-вирусных инфекций во время эпидсезона, который начинается в Украине в октябре и заканчивается весной.

Надевать защитную маску рекомендуется, если:

  • вы чувствуете признаки простуды, кашляете или чихаете и не можете оставаться дома;

  • пациентам с симптомами простуды или с подозрением на инфекцию, передаваемую воздушно-капельным путем, маска ограничит потенциальное распространение респираторных выделений;

  • вы ухаживаете за больным ОРВИ, COVID-19 или гриппом;

  • здоровым людям, находящимся в местах большого скопления, с целью дополнительной защиты;

  • врачам и медицинским работникам при осмотре пациентов, имеющих респираторные симптомы и процедур и манипуляций, требующих стерильности, чтобы защитить пациента от возможных инфекций.

"При первых признаках заболевания необходимо обратиться к семейному врачу, не прибегать к самолечению, а во время болезни позаботиться о безопасности родных и коллег (оставаться дома, использовать индивидуальную посуду)", - напомнили медики.

Напомним, на днях РБК-Украина напомнила украинцам о том, как снизить проявления сезонной аллергии.

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