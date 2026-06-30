Не только импорт: банкир объяснил, как курс доллара меняет цены в магазинах

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Курс доллара влияет на цены преимущественно из-за себестоимости продукции.

Больше всего от валюты зависят горючее, логистика, удобрения, упаковка, техника и оборудование.

Украинские продукты также могут дорожать из-за роста производственных затрат.

Техника и электроника не дорожают после каждой смены курса из-за складских запасов и конкуренции

Ощутимое влияние на цены возникает только при длительном или резком ослаблении гривны.

Даже если товар произведен в Украине, это не значит, что его цена не зависит от курса доллара. По словам Сергея Мамедова, валютные колебания почти всегда влияют на стоимость продукции из-за изменения ее себестоимости.

''Курс влияет на цены не всегда прямо, но почти всегда из-за себестоимости. Даже если продукт произведен в Украине, это не значит, что он полностью ''отвязан'' от валюты'', – объяснил банкир.

По его словам, больше всего к курсу сегодня привязаны горючее, логистика, импортные комплектующие, удобрения, упаковка, техника, производственное оборудование и энергетические решения для бизнеса.

Поэтому даже украинские производители вынуждены учитывать валютный фактор при формировании конечной стоимости продукции.

''Например, если дорожает горючее, то дорожает перевозка товаров. Если дорожают импортные материалы или оборудование, бизнес постепенно закладывает эти расходы в конечную цену”, – отметил Мамедов.

В то же время он подчеркнул, что курс доллара не является единственным фактором, определяющим цены на продукты.

На стоимость продуктов питания также влияют урожай, стабильность энергоснабжения, цены на электроэнергию, логистические затраты, военные риски, производственные затраты предприятий и цены на топливо.

''Если гривна слабеет, это постепенно создает дополнительное давление на цены'', – сказал эксперт.

В то же время, по его словам, покупателям не стоит ожидать, что после каждой смены курса доллара ценники в магазинах сразу изменятся.

Мамедов объяснил, что между валютными колебаниями и пересмотром цен существует определенный временной лаг.

''Цены в магазине не всегда изменяются на следующий день после курсовых изменений. Но если курсовая динамика становится продолжительной, бизнес рано или поздно пересматривает прайсы», – отметил он.

Как курс влияет на стоимость техники

Отдельно банкир объяснил ситуацию с бытовой техникой и электроникой.

По его словам, именно эти категории товаров больше всего зависят от валютного курса, ведь большинство продукции импортируется или продается через официальных дилеров.

Впрочем, даже в этом случае смена курса на несколько десятков копеек не означает немедленного подорожания.

''Если курс изменился на 20–30 копеек, это не значит, что стиральная машина или ноутбук сразу подорожают. Ритейлеры имеют складские запасы, старые партии, маркетинговые акции, конкуренцию между сетями'', – объяснил Мамедов.

По его словам, ощутимое влияние на цены возникает тогда, когда курсовая смена является резкой или длится длительное время.

В таком случае импортеры закупают новые партии товара уже по высшему курсу, что постепенно отражается на конечной стоимости для покупателей.

"Умеренные валютные колебания не сразу побуждают к изменению ценников, но длительное ослабление гривны почти неизбежно влияет на импортную технику и электронику", – подытожил банкир.