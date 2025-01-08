Не только гречка. По каким продуктам из дома скучают украинцы за границей: список вас удивит

Каких продуктов не хватает беженцам

Наш опрос показал, что больше всего украинцам не хватает следующих продуктов:

гречка

селедка

соленья

молочка

украинские сладости

сгущенка

пельмени

сырники

хлеб

приправы

Польша

"Нам очень не хватало пельменей. Там есть только вареники с мясом, или же различные клецки - "тесто в тесте". Также не хватало солений - они теоретически есть, но на вкус нам не зашли, а квашеной капусты вообще не видели в магазинах", - рассказывает Ирина.

Также было трудно найти белый хлеб типа батона, в основном продают сероватый, а если попадался белый - то чаще всего тостовый.

"Не хватало сала - оно у нихтеоретически кое-где есть, но на вкус будто "пластиковое". А еще - острой горчицы. Мед из дома "контрабандой" провозили, потому что в Польше он есть, но прям очень дорогой. А на Пасху не могли найти паску, поэтому пекли сами", - добавляет украинка.

Польский супермаркет Biedronka (фото: Getty Images)

Германия

"Здесь есть магазины с восточноевропейскими продуктами, в крупных супермаркетах есть даже секции. Там польские и российские товары, наших не видела. Поэтому привычные продукты таки можно найти. Гречка в Германии есть, но на "цену золота" и на нее редко можно наткнуться", - рассказывает Екатерина.

По ее словам, в Германии не продают сметану и почти нет жидких йогуртов.

"Мне не хватает маршмеллоу и зефира, а еще - "Украинского хлеба", здесь пока не нашла ничего похожего. В ресторане брала борщ, но его подают без сметаны и оно такое себе. Еще скучаю по салу. Я бы сказала, что в Германии выбор другой, вкус тоже, и вообще меньше вариаций. Также здесь все солонее", - добавляет девушка.

Португалия

"Поскольку моя семья любит молочную и кисломолочную продукцию, и изделия из нее, то для меня стало настоящим шоком отсутствие на полках в магазинах Португалии привычных для нас кефира, творога и сметаны. Есть, конечно, что-то вроде продукта "queijo", но до творога ему очень далеко. Еще одним шоком оказались законсервированные сосиски - они абсолютно с бумажным вкусом", - рассказала Татьяна Бейчук.

Также украинку удивило отсутствие гречневой, пшеничной и ячневой круп.

"В Португалии в основном потребляют рис, пасту и картофель, в отличие от нашего многообразия гарниров. Здесь есть два вида муки: с дрожжами и без. Методом проб и ошибок нашла нужную. Еще долго искала соду для выпечки. Страшный сон украинцев - отсутствие привычного для нас укропа. Дошло до того, что я искала это растение среди сорняков, перетирая пальцами и нюхая каждое похожее растение. Оказалось, в Португалии укропа не знают и не используют", - говорит украинка.

В конце концов женщине удалось найти магазин Mix Markt, в котором есть украинские продукты такие как: сельдь, скумбрия, зелень, соленья, вареные и копченые колбасы, сосиски, крупы, молочка, творог, кефир и квас.

"Также есть торты нашего производства. Но цены на такую продукцию - "космос". Большим разочарованием в этом магазине стало присутствие на полках товаров из стран-агрессоров. А также бывают неприятные стычки с россиянами, которые там часто закупаются. Это огромный минус, но товар такого происхождения, мы не покупали", - добавляет Татьяна.

Сырный продукт "queijo" аналогов которого нет в Украине (скриншот)

Испания

"Здесь очень не хватает нашего творога, есть разные вариации типа риккота, но это не то. Можно найти сыр в "славянских" магазинах, где продают товары из Украины, Польши, Латвии, Беларуси и России. А вот что такое ряженка и кефир - испанцы вообще не знают. Также здесь нет глазированных сырков, а вот сметана есть", - рассказала Алина Баглай, которая эмигрировала еще до войны.

По словам украинки, в Испании нет селедки и копченой скумбрии, ее продают только свежую.

"В магазинах нет вареников, однако есть сало, но оно просто ужасное. Мед в Испании только жидкий и какой-то как будто разбавленный, а засахаренного нет. Очень трудно найти свежую свеклу, ее преимущественно продают уже вареной или консервированной", - говорит женщина.

В продаже есть только зеленая гречка, а обычную крайне трудно найти.

"Ее надо искать разве что в магазинах правильного питания или даже в интернете заказывать. Перловку и манку также надо искать. Испанцы преимущественно едят рис, кус-кус, киноа и т.д.", - добавляет Алина.

Другая украинка Виктория также поделилась в комментарии РБК-Украина, каких продуктов ей не хватает в Испании.

"Скучаю по конфетам "Красный мак", сгущенке и творогу. Здесь есть риккота, но она мягкая, поэтому мне тяжело без сырников. А еще в Испании нет зеленого лука и селедки", - говорит Виктория.

Нидерланды

"В Нидерландах скучают по украинским крупам: гречневой, пшеничной, пшенной. Некоторые виды можно найти только в польских магазинах или псевдороссийских, которые держат выходцы из "совка", - рассказывает Анна.

Квашеную капусту можно найти, но она другая на вкус, похожая ситуация и с квашеными огурцами.

"Искала огурцы к "Оливье", но даже в польских магазинах они не такие - все маринованное и кислое. Вареники и пельмени также надо искать в польских магазинах, но на вкус они - такие себе. В продаже есть российские, но их покупать не хочется", - говорит украинка.

По словам Анны, некоторые беженцы жаловались на отсутствие сладостей таких, как в Украине, хотя на самом деле в Нидерландах много своей качественной кондитерки.

"Отдельный запрос на мармелад-дольки - такого здесь действительно нет. И вообще, мармелад, ирис, козинаки, зефир - это все дефицит. Здесь есть вкусный черный хлеб, но что-то вроде нашего "Бородинского" в обычных маркетах нет. Поэтому беру его из Украины, как еду. Есть пекарни с разнообразными хлебами, булочками и круассанами, но не тот вкус и дорого", - добавляет Анна.

Украинка отмечает, что в целом в Нидерландах хороший выбор продуктов и можно всегда что-то найти для себя. И альтернатива порой значительно качественнее и здоровее, чем похожие продукты у нас.

"Фрукты здесь есть всегда, и не только по сезону, при этом цена не космическая, потому что все выращивают на месте, хоть и в теплицах. Продукты проходят очень тщательную проверку, поэтому там нет чего-то пластикового, некачественного. Мясо очень дорогое, но выбор есть. Очень много полуфабрикатов, которые делают из натурального продукта. То есть, если это рыбные котлеты - они реально из рыбы. И очень вкусные", - говорит Анна.

В Нидерландах почти нет соков с сахаром, а вот свежих - много. Они не очень дешевые, но доступные.

"Молоко очень вкусное и, что сильно поразило, - сметаны там нет, то есть такой, как мы привыкли. Есть йогурты, десерты, разнообразные творожные массы и очень вкусное мороженое без различных добавок. А их сыры - просто что-то невероятное. Никаких сырных продуктов под видом сыра - все качественное и натуральное. Также очень вкусная красная рыба, она стоит тех 5 евро за упаковку 150 граммов", - добавляет украинка.

Попрулярная сеть супермаркетов в Нидердандах Jumbo (фото: Jumbo)

Дания

"Я больше всего скучаю по соленой сельдке, потому что в Дании продается только селедка в сладком маринаде. Не понимаю, как такое можно есть, поэтому уже третий Новый год встречаю без "Селедки под шубой", - рассказывает Кристина Сиденко.

Еще девушка скучает по гречке, в Дании продают только зеленую, а обычную можно раздобыть только в арабском магазине.

"Недавно выяснила, что здесь продается сгущенка, что очень обрадовало моего сына. Иногда в Lidl бывают пельмени, но редко, поэтому приходится лепить их собственноручно, а еще хороший сыр на сырники здесь не найдешь, поэтому обходимся без них", - делится украинка.

Ирландия

"В Ирландии очень много польских, молдавских и литовских магазинов с продукцией, которая очень близка украинцам. Там можно купить соленья, квашеные огурцы, помидоры и даже сало. Также там продают разное мясо на развес и печень, полуфабрикаты. Но в обычных магазинах этого ничего нет - ни сала, ни печени, там только пупки какие-то", - рассказывает Ольга Кузенко.

Также в обычных магазинах нет тараньки, а соленая рыба "вся с уксусом и кислая".

"Колбасы продают преимущественно в нарезке. То есть пойти и купить палку колбасы - можно, но она будет не самого лучшего качества. На Новый год продаются, может, маленькие палочки. В Ирландии совсем нет гречки, есть только в польских и молдавских магазинах. То же самое с соленьем", - говорит женщина.

По словам украинки, в Ирландии нет привычных для нас острых приправ: хрен, горчица.

"У них все приправы сладкие, с какими-то добавками, специями, с тмином. Копченостей нет, сала, крылышек, курицы, ушек - также. Только в польских магазинах их можно найти, но они не везде есть. Свекла продается сразу вареная, вакуумированная, кислая, с уксусом. Надо хорошо читать этикетки, чтобы найти без уксуса", - говорит Ольга.

Также она отмечает, что в Украине более вкусные конфеты на вес, потому что в Ирландии преимущественно продают твердые мармеладки, не слишком сладкие.

"Вообще в основном у них больше натуральной продукции. То есть желейные конфеты на агаре. Что касается овощей, то здесь есть все в любое время дня и ночи. Но вот щавеля я не нашла. А чаи здесь преимущественно фруктовые", - делится украинка.

Ольга Кузенко после Ирландии переехала в Норвегию, поэтому с РБК-Украина поделилась и гастрономическими особенностями этой страны.

Норвегия

"В Норвегии едва я нашла говяжью печень, в одном магазине куском там продавалась, замороженная. Также скучаю по соленой рыбе. Здесь она вся с пряностями, с гвоздикой и сладкая. Все в пресервах. Может, есть в магазинах польских, надо искать", - рассказывает Ольга.

Также в Норвегии в магазинах не продают гречки.

"Здесь ее совсем не едят. Они даже вообще не понимают, что это за крупа и как ее можно есть. Также не во всех магазинах есть свекла. В Норвегии есть соленые огурцы, но они сладковатые, капуста квашеная - с тмином. То есть на винегрет она вообще не годится, поэтому мне пришлось квасить ее самой", - говорит Кузенко.

Франция

"Молочки во Франции мало и, в общем, это только йогурты, молоко и сливки. Если и можно купить творог, то только на фермах, если договоришься с владельцем. Некоторые украинцы так и делают, однако этот "сыр" не очень похож на творог, однако хоть какая-то альтернатива", - делится Валерия.

Признается, что во Франции скучала по сырникам, творогу, кефиру, куриной печени, пельменям, скумбрии, квасу и сметане.

"Этих продуктов там просто нет. Квашеную капусту можно самому делать, но это дорого - 5 евро за головку. Гречку можно найти, если хорошо поискать. Я нашла в эко-магазине", - говорит украинка.

Еженедельная продуктовая ярмарка в городке Сент-Фуа Ла Гранде (фото: предоставлено Валерией)

Венгрия

"В Венгрии нет консервированных помидоров и моркови по-корейски. Квашеная капуста есть, но не такая как в Украине", - рассказывает Инна.

По ее словам, в свободном доступе нет приправ для борща. Также очень отличаются торты, хотя их много продают в кондитерских.

"Кто-то скучает по селедке нормальной, здесь трудно найти вкусную. Но для меня это не проблема, потому что не люблю ее. Я скучаю по сушеной янтарной рыбке и джерки (сушеное мясо). Здесь редко можно найти джерки - его мало и стоит "тридорого". Но вообще все можно достать через перевозчиков", - говорит девушка.

В украинской сети замороженных полуфабрикатов MultiCook в доступе есть пельмени, также в обычных магазинах есть гречка.

Словакия

"Здесь нет такой скумбрии и селедки, как у нас. Также нет тараньки. Выбора конфет мало, а из шоколадок - только "Милка". І сыр не такой вкусный как у нас, а нормальной колбасы - нет", - поделилась Марьяна Шокот.

По ее словам в Словакии также нет полуфабрикатов: пельменей, голубцов и чебуреков. В целом их можно найти в украинских магазинах, но цены там "космос".

Индонезия

"На Бали мне не хватает селедки, соленых помидоров и нормальной колбасы. Есть черешня, но она стоит 50 долларов за килограмм, а гречка - по 8 долларов. Молочку в магазинах продают, но творог невкусный", - рассказывает Ксения.