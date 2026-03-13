ua en ru
Не только CBAM: СМИ объяснили, почему украинская сталь теряет позиции

13:49 13.03.2026 Пт
4 мин
Украинская металлургия оказалась в сложных конкурентных условиях на европейском рынке
aimg Сергей Новиков
Не только CBAM: СМИ объяснили, почему украинская сталь теряет позиции Сталь из Украины теряет позиции на рынке из-за CBAM и импорта металла из РФ в ЕС (фото: Getty Images)

На рынок ЕС продолжают поступать российские стальные полуфабрикаты, тогда как украинские производители сталкиваются с дополнительными затратами из-за новых экологических правил ЕС и последствий войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на материал Fastmarkets.

Читайте также: Более миллиарда долларов ежегодно: эксперт предупредила о последствиях CBAM для Украины

Одной из главных проблем для украинских металлургических предприятий остаются перебои с электроснабжением, вызванные атаками российских беспилотников на энергетическую инфраструктуру. Чтобы избежать длительных отключений, промышленные предприятия вынуждены импортировать электроэнергию, что значительно повышает себестоимость производства.

Дополнительным фактором давления на украинскую металлургию стал запуск в ЕС Механизма корректировки углеродных выбросов на границе (CBAM), который начал действовать с 1 января 2026 года. Несмотря на то, что Украина освобождена от защитных квот на сталь в Евросоюзе, ее продукция полностью подпадает под новые правила налогообложения углеродных выбросов, указывает издание.

"Представители отрасли признают необходимость такого механизма, однако считают его внедрение именно сейчас особенно сложным для украинской экономики, работающей в условиях войны. В результате вступления в силу CBAM АрселорМиттал Кривой Рог потеряла экспорт в ЕС, который составлял половину нашего годового производства - более 1,25 млн тонн", - заявил в комментарии изданию генеральный директор компании Мауро Лонгобардо.

Читайте также: Украина теряет экспорт в ЕС? Чем опасна экопошлина CBAM для экономики

Он также сообщил, что из-за падения заказов предприятие было вынуждено закрыть блюминговый цех.

Несмотря на сложные условия, европейский рынок остается ключевым для украинской стали. По данным ассоциации Укрметаллургпром, в 2025 году Украина произвела 6,52 млн тонн проката, что на 4,8% больше, чем годом ранее. При этом этот показатель остается на 65,8% ниже, чем в довоенном 2021 году, когда производство составило более 19 млн тонн.

Из общего объема произведенного проката в 2025 году 4,12 млн тонн было экспортировано, при этом 82% поставок пришлись на страны ЕС.

В то же время европейский рынок продолжает в значительной степени зависеть от импорта российских стальных полуфабрикатов. В 2025 году страны ЕС импортировали более 5 млн тонн стальных слябов, из которых более 60%, а это около 3,5 млн тонн, было поставлено Россией, подчеркнули в издании.

Это происходит несмотря на санкции, введенные после начала полномасштабной войны. Хотя импорт готовой российской стали в ЕС запрещен, для полуфабрикатов действуют квоты, которые продлены до 30 сентября 2028 года после лоббирования со стороны европейских прокатных компаний.

Ситуацию осложняет и тот факт, что Украина фактически потеряла возможность поставлять стальные слябы после оккупации Мариуполя, где работали металлургические комбинаты "Азовсталь" и ММК им. Ильича - ключевые производители этой продукции.

В Европейском парламенте уже обсуждают возможное ужесточение торгового режима в отношении стали. В январе 2026 года депутаты поддержали новую систему регулирования импорта стальной продукции, которая может предусматривать запрет на использование стали, выплавленной в России или Беларуси, независимо от того, где она была переработана.

Это должно предотвратить схемы обхода санкций через переработку российской стали в третьих странах, но окончательное решение по новому режиму еще должен принять Совет ЕС после переговоров с Европейским парламентом.

Участники рынка отмечают: в условиях войны, высоких энергетических затрат и новых экологических правил украинская металлургия вынуждена конкурировать на европейском рынке в значительно более сложных условиях, тогда как российская продукция продолжает оставаться в цепочках поставок ЕС.

Введение CBAM для Украины

Как известно, в новом предложении Еврокомиссии по усилению механизма CBAM до сих пор не предусмотрено исключения для Украины, несмотря на войну. В ЕК заявили, что влияние CBAM на украинскую экономику будет "минимальным".

Однако эти оценки оторваны от реальности, говорит директор GMK Center и глава Комитета промышленной экологии EBA Станислав Зинченко: Украина остается крупнейшим экспортером CBAM-товаров в ЕС по физическим объемам. В целом же CBAM-товары обеспечивают около 2% украинского ВВП.

Ранее посол украинского бизнеса, экономический эксперт Андрей Забловский заявил, что несмотря на формальный отказ Еврокомиссии отсрочить введение экопошлины CBAM для Украины, мы все еще имеем полное и законное право на такую отсрочку, поэтому должны активизировать переговоры с Еврокомиссией, чтобы это право реализовать.

