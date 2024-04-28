Не только биткоин. Какие есть виды криптовалют и чем они отличаются

При подготовке использовались: информация Википедия, публикации порталов Whitebit, Binance Academy, CoinGecko.

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Криптовалюты. Что это такое

Термин "криптовалюта" стал известен широкой публике в 2009 году. Так назвали виртуальную денежную систему, концепцию которой разработал Сатоши Накамото.

Криптовалюта представляет собой цифровой код, созданный с помощью шифровальных (криптографических) алгоритмов.

В операциях с криптовалютой используется технология блокчейна – своеобразная база данных, в которой хранится вся информация о транзакциях между сторонами. Блокчейн обеспечивает подотчетность и защищенность сделок.

К тому же криптовалюты являются децентрализованной системой, которая не зависит от власти и правительственных финансовых учреждений, и не нуждается в посредниках при совершении операций.

Первой криптовалютой был биткоин, представленный вышеупомянутым Сатоши Накамото. До настоящего времени было создано несколько десятков тысяч цифровых валют, однако далеко не все они стали успешными.

Типы криптовалют и их характерные особенности

Все криптовалюты можно объединить в несколько групп по определенным характеристикам:

Монеты

Криптовалюты с собственным блокчейном, который является сложной технологией и требует от разработчиков много ресурсов. Примеры таких монет: Bitcoin, Ethereum, XRP, Solana, Tezos, EOS.

Bitcoin – первая и наиболее известная криптовалюта с самой высокой рыночной капитализацией. Имеет ограниченное предложение, что делает ее популярным выбором для инвесторов.

Фото: наиболее известная криптовалюта – биткоин (Getty Images)

Монета ETH имеет свой блокчейн Ethereum и выполняет все транзакции внутри сети. Особенностью Ethereum является возможность использовать этот блокчейн для запуска децентрализованных приложений (DApps).

Криптокомпании присоединяются к Ethereum для создания своей криптовалюты или реализации других идей. Известные проекты: криптобиржа Uniswap, биржевой агрегатор 1inch, децентрализованный кредитный инструмент Aave и др.

Альтокины

Альтокином называют любую криптовалюту, кроме биткоина. Поскольку биткоин стал первой, наиболее надежной и самой крупной криптовалютой по капитализации, любая другая криптовалюта считается альтернативой биткоину или просто альтокином. То есть алькоином можно также назвать ETH.

Токены

Криптовалюта без своего блокчейна является токеном. Токен можно сравнить с ценными бумагами, только виртуальными. Он предоставляет права собственности, дает доступ к определенным услугам или функциям платформы.

Токены бывают нескольких типов:

Security – токен, дающий долю владения финансовым инструментом, например акциями или облигациями.

Utility – токен, представляющий наибольшую ценность внутри своей сети.

Asset-backed – токен, чья ценность подтверждена реальным активом, не существующим на блокчейне. К примеру, золотом или валютой.

Особым видом токенов является NFT (англ. non-fungible token). Главное его отличие в том, что каждый токен в системе уникален и не может быть заменен. Поэтому NFT используют для подтверждения права собственности на виртуальный объект в интернете (цифровые картины, музыка, произведения).

Стейблкоины

Стейблкоин – это токен, стоимость которого привязана к золоту или обычной валюте. Поэтому этот вид криптовалюты считается более стабильным со значительно меньшим риском изменения цены. Самые популярные стейблкоины (Tether, USD Coin, Binance USD, DAI) привязаны к доллару США.

Фото: стоимость Tether привязана к доллару США (Getty Images)

Наиболее ценные криптовалюты. Как формируется их стоимость

В наши дни цифровую валюту можно использовать для оплаты товаров и услуг, как и обычные деньги. Однако наиболее популярным способом ее применения остается инвестирование в целях получения пассивной прибыли. "Зарабатывать" на криптовалюте можно на криптобиржах, предоставляющих инструменты для трейдинга.

Одной из особенностей криптовалют является их волатильность – существенное колебание курса. Цены на криптовалюты могут быстро изменяться в течение короткого промежутка времени. Стоимость определенной криптовалюты может повышаться, когда есть высокий спрос и нехватка предложения. Цена снижается при уменьшении спроса и высоком предложении.

Ценность криптовалют определяется ее рыночной капитализацией. Этот показатель используется для ранжирования криптовалют – высшая рыночная капитализация обычно указывает на более стабильную и популярную криптовалюту.

По данным специализированного ресурса CoinGecko, который отслеживает криптовалюты по капитализации, наиболее ценным является Bitcoin (BTC) с рыночной капитализацией более 1 трлн долларов.

За ним в списке: Ethereum (ETH), Tether (USDT), BNB (BNB), Solana (Sol), USDC.