Не только баллистика. "Мадяр" объяснил свои слова о залпе 200 российских ракет

Что именно имел в виду Мадяр

"Триггеров и так хватает, уважаемые", - написал Бровди, призвав не пугать людей интерпретациями.

По его словам, в публикации AP действительно шла речь о 14% из 100% того, что необходимо для проведения Крымской операции, однако отдельные выводы о возможностях российского ракетного залпа были неверно переданы в украинских заголовках.

"Прошу не распространять гиперболизированные и интерпретированные заголовки и не кошмарить уставших людей: из материала о том, что мы можем бить врага в 7 раз интенсивнее, взять для распространения предложение о том, как нас запугать", - отметил он.

Бровди уточнил, что сейчас Россия способна обеспечить одномоментный залп более чем из 70 ракет разных типов, запускаемых с различных носителей. В его оценке фигурирует отметка в 77 ракет.

Россия наращивает возможности

По словам командующего СБС, российская сторона работает над увеличением общего одномоментного ракетного залпа примерно до 200 единиц.

При этом речь не идет о том, что Москва сможет одновременно запустить 200 баллистических ракет.

"Противник работает над наращиванием одномоментного залпа до 200 единиц, но это не касается исключительно баллистических ракет", - подчеркнул Бровди.

Таким образом, ранее распространенная формулировка о возможном увеличении именно баллистического залпа до 200 ракет не отражает его первоначального заявления.

На что именно ответил Бровди

Ранее командующий Силами беспилотных систем Украины Роберт "Мадяр" Бровди заявлял, что Россия намерена значительно увеличить возможности для одновременного применения баллистических ракет против Украины.

По его словам, на тот момент российские войска могли выпустить одним залпом до 77 таких ракет, а в перспективе стремились довести показатель до 200.

Бровди отмечал, что эта ситуация является одной из уязвимостей украинской ПВО из-за дефицита ракет-перехватчиков для систем Patriot, способных противостоять баллистическим целям.

Он также подчеркивал необходимость поражать объекты российского военно-промышленного комплекса, задействованные в производстве ракет.