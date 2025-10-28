Только 30% жителей ВОТ имеют работу и работают за продукты, - ЦНС

Уровень безработицы на оккупированных территориях втрое превышает показатели 1992 года. Люди вместо денег работают за продуктовые наборы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления .
Только 30% жителей оккупированных Донецкой и Луганской областей сейчас имеют работу.
Согласно данным ГУР, которые приводят в центре, в результате боевых действий на Донбассе более трех тысяч предприятий на временно оккупированных территориях полностью остановили свою деятельность.
Производственные мощности вывозятся в Россию или передаются под контроль российских компаний.
Большинство населения осталось без постоянной работы, поэтому вынуждены идти на временную, низкооплачиваемую или связанную с российскими оккупационными структурами.
По информации источников ЦНС на местах, часть людей заставляют работать на объектах "военно-восстановительного" характера - в коммунальных службах, на стройках оборонительных сооружений или в ремонтных подразделениях, которые подчиняются российским военным.
"Оплата за такую работу часто задерживается или выдается продуктовыми наборами", - констатируют в центре.
Также часть работников закрытых оккупантами предприятий "сокращена" лишь формально, чтобы не считаться в статистике безработных.
"Экономика региона фактически разрушена: промышленность не восстанавливается, новых инвестиций нет, а все ресурсы направляются исключительно на военные нужды. Донбасс, который россия обещала "поднять с колен", превратился в зону социального упадка, где выживание стало единственной "работой", - говорится в сообщении центра.
Ранее РБК-Украина со ссылкой на ЦНС писало, что Москва объявила о масштабной программе заселения оккупированных территорий Украины, прикрывая это "возвращением жителей".
Однако под видом возвращения местных жителей Кремль фактически готовит план массового переселения граждан из отдаленных регионов РФ - от Якутии до Бурятии. На практике это означает русификацию и постепенное стирание украинской идентичности на оккупированных территориях.
Новые переселенцы получают приоритет в жилье, льготы, работу и материальные выплаты, что стимулирует массовое переселение. Кроме того, согласно российским документам, именно эти "новые жители" должны стать основой административных структур, полиции и местного самоуправления - фактически создавая параллельное общество под полным контролем Москвы.
Кроме того, российские оккупационные администрации на захваченных территориях Украины разработали схему финансовой поддержки местных коллаборационистов под видом аграрных субсидий. По данным ЦНС, на ВОТ введены выплаты за выращивание картофеля и овощей, которые формально подаются как поддержка сельского хозяйства, но фактически направлены на стимулирование лояльности к оккупационной власти.