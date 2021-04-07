В Україні зайняті майже 57% лікарняних ліжок з киснем для пацієнтів з COVID

В Україні вже зайняті 56,9% лікарняних ліжок з киснем для пацієнтів з коронавірусом . Найгірша ситуація спостерігається в Києві.

Про це свідчать оновлені показники регіонів за COVID-19 Міністерства охорони здоров'я .

Так, норма заповнення лікарняних ліжок з киснем, що становить 65%, перевищена в Києві (82%), Київській (78%), Львівській (73,7%), Миколаївській (73,7%), Житомирській (71,8%), Одеській (70,2%), Хмельницькій (69%) і Сумській (67,5%) областях.

Згідно з даними Ради національної безпеки і оборони, в Україні станом на 7 квітня зайняті 62,3% (48 731) всіх лікарняних ліжок для пацієнтів з COVID. Всього введено 78 166 таких ліжок.

Відзначимо, в "червоній" зоні продовжують перебувати 11 регіонів: Київ, Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська, Київська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Сумська, Чернівецька і Чернігівська області. Херсонська область є єдиною "жовтої". Решта області до "помаранчевої" зоні.