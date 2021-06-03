Лише 7% фінкомпаній розкрили структуру власності за два тижні до кінця строку

Лише 7% учасників небанківського ринку подали до Національного банку України документи про свою структуру власності. Зокрема структури власності розкрили 15 страховиків та 89 фінансових компаній.
Про це повідомляє прес-служба НБУ.
Як зазначається в повідомленні, компанії, які наразі не подали документи, мають для цього ще два тижні, а саме до 17 червня 2021 року. НБУ нагадує учасникам небанківського ринку про строки.
"Ставши новим регулятором, НБУ почав працювати над фундаментом для формування платоспроможного, стійкого, конкурентного ринку небанківських фінансових послуг в Україні. Однією із ключових засад цього є забезпечення прозорості небанківського ринку, розкриття структур власності його учасників. Строк, встановлений для розкриття структур власності, вже підходить до свого закінчення, і сьогодні ми вперше публікуємо інформацію про структури власності тих учасників небанківського ринку, які вже подали до НБУ повні пакети документів", - зазначив голова НБУ Кирило Шевченко.
Нагадаємо, НБУ зобов'язав усі фінансові установи розкрити своїх власників. Згідно з рішенням НБУ, усі небанківські фінансові установи (окрім кредитних спілок), а також лізингодавці, оператори поштового зв’язку, повинні будуть подати до НБУ інформацію про свою структуру власності. Вони також мають опублікувати її на власних веб-сайтах.
Нагадаємо, Національний банк України з 1 липня 2020 року прийняв повноваження з регулювання ринків небанківських фінансових послуг.