Лише 7% фінкомпаній розкрили структуру власності за два тижні до кінця строку

Лише 7% учасників небанківського ринку подали до Національного банку України документи про свою структуру власності. Зокрема структури власності розкрили 15 страховиків та 89 фінансових компаній.

Як зазначається в повідомленні, компанії, які наразі не подали документи, мають для цього ще два тижні, а саме до 17 червня 2021 року. НБУ нагадує учасникам небанківського ринку про строки.

"Ставши новим регулятором, НБУ почав працювати над фундаментом для формування платоспроможного, стійкого, конкурентного ринку небанківських фінансових послуг в Україні. Однією із ключових засад цього є забезпечення прозорості небанківського ринку, розкриття структур власності його учасників. Строк, встановлений для розкриття структур власності, вже підходить до свого закінчення, і сьогодні ми вперше публікуємо інформацію про структури власності тих учасників небанківського ринку, які вже подали до НБУ повні пакети документів", - зазначив голова НБУ Кирило Шевченко.