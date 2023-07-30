"Липовые" сайты. Как понять, что это "пустышка" и не попасть на крючок мошенников

Так, 86% общего количества случаев платежного мошенничества за 2022 год в Украине произошли в сети Интернет.

"Мошенники выманивают данные банковских карт, коды, логины и пароли через фишинговые ссылки, ведущие на мошеннические сайты", - предупреждают на правительственном портале.

К примеру, мошенники могут копировать дизайн любых ресурсов, на которых пользователи вводят данные карты для оплаты.

"Эти сайты могут очень похожи на настоящие вебресурсы известных магазинов, банков, государственных учреждений, международных организаций и благотворительных фондов", - добавляют специалисты.

Где можно встретить фишинг?

Мошенники распространяют фишинговые ссылки через социальные сети, мессенджеры, смс-сообщения, электронные письма, рекламу в интернете, торговые онлайн-площадки.

Как избежать мошенничества?

Не переходите по ссылкам от незнакомцев. Проверяйте правильность названия сайтов, на которые вы переходите и вводите свои персональные данные. Адреса настоящего и мошеннического сайтов могут быть похожими, за исключением одного или нескольких символов.

Помните! Мошенники очень активно распространяют фишинг как куплю/продажу разных товаров, услуг.

Будьте внимательны к сайтам, где покупаете и оплачиваете товар

Не вводите реквизиты платежных карт на незнакомых и подозрительных сайтах.

Прежде чем ввести в любую форму данные своей платежной карты или пароли в онлайн-банкинг, проверьте адрес необходимого ресурса, ведь любые отличия могут свидетельствовать о том, что вы оказались на фишинговом сайте.

Когда покупаете на торговых онлайн-площадках, обсуждайте детали сделки исключительно в чате торговой площадки или используя ее приложение.

Мошенничество в Украине

С началом войны количество мошеннических схем в Украине увеличилось в разы. Ранее РБК-Украина писало о том, что мошенники под видом "назначения" помощи, узнают данные банковских карт и, как итог, обналичивают их в свою пользу.

Кроме того, подрыв Каховской ГЭС также активизировал мошенников. Чаще всего они используют следующие схемы - аренда несуществующего жилья, оформление фейковых соцвыплат, фейковые денежные сборы.